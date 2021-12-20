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CITIZEN亮彩機械錶出籠　入門款15,000元有找

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▲▼ CITIZEN,TISSOT 。（圖／公關照）

▲CITIZEN全台各限量25只機械錶NB4024-52M（左）36,800元，NA1002-15W腕錶58,000元。（圖／CITIZEN提供）

記者陳雅韻／台北報導

秋冬服裝多以深色系為主，不妨從配件著手點亮整體造型，CITIZEN推出一系列亮色機械錶，以活潑風格吸引型男目光，靈感源自日系減法美學的Series 8系列發表台灣限量25只的森林綠面盤NA1002-15W腕錶，招牌的多切角錶殼以溫暖玫瑰金色搭配GIP碳灰色相襯的雙層次錶圈，更顯突出，裝載4.1毫米抗磁機械機芯，纖薄設計提升佩戴舒適性。

▲▼ CITIZEN,TISSOT 。（圖／公關照）

▲CITIZEN推出亮色機械腕錶NJ1050-81Z（左）13,800元，NJ0150-81X（左）13,800元，NJ0155-87E迷彩款14,800元。

CITIZEN旗下紳士機械腕錶NB4024-52M也有新配色，錶殼採用DLC的電鍍技術呈現粉紅金色，搭配優雅的深藍面盤，並在5時與6時之間開透明窗顯露機芯運作樣貌；若追求更青春洋溢的設計，錶徑40mm的中性尺寸機械錶推出「綠動有型」、「曜黃新星」、「波藍新潮」與「酷黑質著」等4款新作，前三款以純色展現活力，最後一款則是以迷彩紋路凸顯潮流味，約13,800元的定價讓年輕族群更容易入門。

▲▼ CITIZEN,TISSOT 。（圖／公關照）

▲天梭表紳士系列綠色面盤自動腕錶，25,300元。（圖／天梭表提供）

「瑞士國民錶」天梭表（TISSOT）旗下Gentleman紳士系列機械錶也趕搭色彩流行，發表綠色面盤的鍊帶錶，搭載動力儲存長達80小時的Powermatic 80自動機芯是一大賣點，強調配備矽遊絲，可有效抵禦現代環境中磁場對腕錶精準度的影響。

►CITIZEN鋼鐵河豚機芯升級　強悍限量錶面盤閃夜光

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關鍵字：

CITIZEN, Tissot, 天梭表

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