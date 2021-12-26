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練出「纖長美腿」必改6大習慣！在家穿拖鞋、放鬆趴睡居然都上榜

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編輯／Beverly

你是否也對自己的粗腿感到很困擾呢？看著其他女生穿著貼身長褲或短裙，露出細長美腿，只能用「好羨慕」來形容。不過，千萬不要認為粗腿問題無法改善，除了飲食控制、按摩之外，也可以檢視自己平時的生活習慣，以下6大習慣，快來避雷吧！

不翹腳

請檢視一下自己的坐姿是否正確？翹腳會造成骨盆及髖關節鬆弛、扭曲，並壓迫下半身的肌肉，造成屁股一高一低，且容易形成「大細腿」，也就是雙腿粗細程度不一；此外，長期翹腳也可能導致長短腳的問題，及影響下半身血液循環等等，因此想要養成傲人美腿，第一步絕對是戒掉翹腳的壞習慣。

▲瘦腿。（圖／小紅書@宛宛媽）

▲除了不翹腳以外，正確坐姿也很重要。（圖／小紅書@apijiui）

避免趴睡

睡覺時身體會呈現自然放鬆狀態，以趴睡姿態入眠，臀部肌肉會自然打開，長期下來會造成髖關節扭曲；且趴睡時，膝蓋會向內扭，導致腳踝歪曲、腿部變形，對腿部造成負擔；除此之外，趴睡也會壓到五臟六腑，使氣血不順暢，因此睡覺時要盡量避免趴睡。

多走樓梯

想要擁有美麗的腿部線條，必須多鍛鍊肌肉，若是有時間且樓層數不高，則可以爬樓梯代替搭電梯，不但能多訓練腿部肌肉，還能增強心肺功能；而下樓梯則要多加注意，若是施力點不對，則有可能造成膝蓋負擔。

▲瘦腿。（圖／小紅書@宛宛媽）

▲可以多爬樓梯訓練腿部肌肉及心肺功能。（圖／小紅書@annerun）

站立時膝蓋過度用力

站立時若是過度用力挺直膝蓋，會將全身重量壓迫至大腿前側，造成大腿肌肉緊繃，長期下來會使大腿前側肌肉增加，腿部看起來自然會變粗；正確的站立姿勢，其實只需放鬆站立即可，此外，每日按摩腿部肌肉，使其放鬆，還可以達到瘦腿效果。

避免在家穿鞋

長時間穿鞋會使腳底反應變遲鈍，且穿著鞋子時，無法使用腳趾走路，身體會自然改用腳踝施力，長期下來則會使小腿變粗。因此每日回家後，以赤腳方式走路，則可訓練指尖力量，並促進腳底板反應力，好好放鬆腳部肌肉。

▲瘦腿。（圖／小紅書@宛宛媽）

▲回家後避免穿鞋子與拖鞋，讓腳底板放鬆一下。（圖／小紅書@氣人疼子）

使用腳後跟走路

除了以赤腳刺激腳底板之外，走路方式也是一門學問，正確的足底落地順序為：腳後跟先著地，接著為腳掌外側，最後才換腳趾，此順序為一個完整的步伐；假如施力點有誤，則可能造成骨盆歪斜、象腿、假跨寬、腿部變形等問題，因此，不妨從今天開始，檢視自己是否有使用正確的走路姿勢吧。

▲瘦腿。（圖／小紅書@宛宛媽）

▲從現在開始練習正確的走路姿勢吧。（圖／小紅書@宛宛媽）

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關鍵字：

美腿, 訓練美腿, 按摩, 粗腿, 翹腳, 走路方式

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