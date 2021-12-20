fb ig video ETtoday search mobile

巨石強森愛IWC 30萬斯文錶　旅行必備TUMI包當型男

>

▲▼ 巨石強森 。（圖／翻攝therock IG）

▲巨石強森日前一身紅裝搭配IWC腕錶亮相。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢動作男星巨石強森（Dwayne Johnson）的硬漢形象深植人心，但他的穿搭不是只有陽剛運動風而已，他所穿的衣物、戴的配件或旅行的包款都非常講究，以日前出席第47屆全美觀眾票選獎（People’s Choice Awards）為例，戴的錶竟然是IWC（萬國表）優雅風格著稱的308,000元柏濤菲諾手動上鍊八日動力儲備腕錶，露一手好品味。

▲▼ 巨石強森 。（圖／翻攝therock IG）

▲巨石強森戴的IWC柏濤菲諾精鋼手動上鍊8日動力儲備腕錶，308,000元。

IWC柏濤菲諾系列1984年問世以來，以雋永設計著稱，點綴纖細的柳葉形指針與羅馬數字或線形時標，流露雅致風格，而碩大簡潔的錶殼源自1970年代品牌的Lepine懷錶，巨石強森所戴的手動上鍊八日動力儲備腕錶雖然樣式斯文，但錶徑也達45毫米大尺寸，與他絕配。

▲▼ 巨石強森 。（圖／翻攝therock IG）

▲巨石強森旅行時帶著TUMI Organizer真皮可擴充公事包。（圖／翻攝therock IG）

經常在美國各州穿梭的巨石強森，國內飛行少不了TUMI Organizer黑色牛皮製的可擴充公事包，包款具可拆卸的內部隔層、多個配件口袋及防水襯裡，滿足商務與短期旅行等多種用途，成為他在機場留影的必備時尚配件。

▲▼ 巨石強森 。（圖／翻攝therock IG）

▲TUMI Organizer 真皮可擴充公事包，32,200元。（圖／TUMI提供）

►貝克漢穿聖誕醜毛衣向老婆示愛　耍帥改戴16萬帝舵表

►「錶王」Tiffany藍錶飆億級天價　潘瑋柏預測這只勞力士也要漲了

 

關鍵字：

巨石強森, IWC, TUMI

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

諾貝爾化學獎公布　一以色列科學家獨得

諾貝爾化學獎公布　一以色列科學家獨得

中石化(1314) 澄清自由時報之報導

中石化(1314) 澄清自由時報之報導

貝克漢穿聖誕醜毛衣向老婆示愛　耍帥改戴16萬帝舵表

貝克漢穿聖誕醜毛衣向老婆示愛　耍帥改戴16萬帝舵表

香港前女首富名牌花毛衣穿上癮　Gucci夯款上身做慈善 風・Luxury／金雕、彩繪猛虎錶曝光　運動錶也搶搭生肖熱潮 Jennie手搭著男人背對鏡頭放電　戴香奈兒珠寶散發摩登魅力 沙國公主10億項鍊來台展售　20克拉粉紅主鑽創台灣展歷來最大 珍珠聖誕樹、雪花飄上髮際　俏麗指數飆升 陳昊森推坑張孝全買伯爵錶　許聖誕願望「買下整間店」 「錶王」Tiffany藍錶飆億級天價　潘瑋柏預測這只勞力士也要漲了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面