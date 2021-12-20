巨石強森愛IWC 30萬斯文錶　旅行必備TUMI包當型男

▲巨石強森日前一身紅裝搭配IWC腕錶亮相。（圖／IWC提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

好萊塢動作男星巨石強森（Dwayne Johnson）的硬漢形象深植人心，但他的穿搭不是只有陽剛運動風而已，他所穿的衣物、戴的配件或旅行的包款都非常講究，以日前出席第47屆全美觀眾票選獎（People’s Choice Awards）為例，戴的錶竟然是IWC（萬國表）優雅風格著稱的308,000元柏濤菲諾手動上鍊八日動力儲備腕錶，露一手好品味。

▲巨石強森戴的IWC柏濤菲諾精鋼手動上鍊8日動力儲備腕錶，308,000元。

IWC柏濤菲諾系列1984年問世以來，以雋永設計著稱，點綴纖細的柳葉形指針與羅馬數字或線形時標，流露雅致風格，而碩大簡潔的錶殼源自1970年代品牌的Lepine懷錶，巨石強森所戴的手動上鍊八日動力儲備腕錶雖然樣式斯文，但錶徑也達45毫米大尺寸，與他絕配。

▲巨石強森旅行時帶著TUMI Organizer真皮可擴充公事包。（圖／翻攝therock IG）

經常在美國各州穿梭的巨石強森，國內飛行少不了TUMI Organizer黑色牛皮製的可擴充公事包，包款具可拆卸的內部隔層、多個配件口袋及防水襯裡，滿足商務與短期旅行等多種用途，成為他在機場留影的必備時尚配件。

▲TUMI Organizer 真皮可擴充公事包，32,200元。（圖／TUMI提供）

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