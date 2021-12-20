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女星搶穿「螢光綠裙」成大型撞衫現場　木村光希「膚色太黑」慘敗！

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記者王則絲／台北報導

女星們互相撞衫不稀奇，但是超過四人以上的「大型撞衫現場」還是比較少見，近期各國就有許多女星都搶穿一件「螢光綠裙」，包括日前金馬典禮上李心潔所選的戰袍、大陸女星孫儷也早在活動中穿過、日本最強星二代木村光希更穿它出席代言，最近一位則是韓女星孫娜恩也穿上，一經對比很明顯的看到，木村光希偏健康的膚色讓她顯得黯淡許多，與螢光綠並不相襯，因此成為敗筆。

▲▼第58屆金馬獎星光紅毯，頒獎嘉賓李心潔。（圖／記者李毓康攝）

▲李心潔於金馬獎紅毯選穿「螢光綠裙」作為戰袍。（圖／記者李毓康攝）

還記得稍早11月底時，金馬獎頒獎典禮上，李心潔選穿這件VALENTINO的螢光綠色平口禮服出場嗎？眉上的齊瀏海讓她回春不少，大膽的造型甚至獲封本屆金馬「紅毯第一美」。

▲女星撞衫Valentino綠色禮服。（圖／翻攝自IG）

▲孫儷。（圖／翻攝自微博）

不過其實早在10月時，女星孫儷就已在活動上穿過同款「螢光綠裙」，搭配上她招牌的激短髮造型，讓網友們讚譽有佳：「優雅大器」、「雖然撞衫很多人，還是偏愛娘娘」、「氣質拿捏太穩了。」

▲女星撞衫Valentino綠色禮服。（圖／翻攝自IG）

▲孫娜恩。（圖／翻攝自IG）

而最近一個撞衫的女星，則是於19日出席亞洲模特獎頒獎典禮的韓星孫娜恩，身形極其纖細的她穿起來相當骨感，白皙肌膚亦將難以駕馭的螢光綠色襯得非常亮眼，頗獲好評。

▲女星撞衫Valentino綠色禮服。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

看了許多女星卓越的演繹後，接著看到木村光希先前出席珠寶代言活動時，也正是選穿同一套「螢光綠裙」，搭配身上的高級珠寶，顯得十分高貴優雅，不過可能因為照片光線、加上木村光希本就不是白肉底，讓人感覺視覺上黯淡許多，就有網友點出：「還是要皮膚白穿好看。」認為這次最強星二代就是敗在健康的膚色，另外，為襯托珠寶貴氣氣場，木村光希化了濃豔的妝容，又再次被嫌老氣。

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關鍵字：

撞衫, 大型撞衫現場, 木村光希, 孫儷, 李心潔, 孫娜恩

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