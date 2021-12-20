G-SHOCK黑白錶好威！　幾何設計源自日本搖滾天王的吉他圖騰

▲G-SHOCK x布袋寅泰第三度聯名錶款GA-2100HT，5,600元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

2021年尾聲，日系腕錶品牌精彩的跨界聯名錶多連發，Seiko鎖定千禧世代的Seiko 5 Sports系列與超人氣漫畫《ONE PIECE 航海王》合作推出5大主角的限量錶；G-SHOCK則第三度與日本傳奇搖滾吉他手布袋寅泰攜手推出聯名錶，紀念他出道40周年。

▲G-SHOCK將布袋寅泰的吉他上的經典幾何圖騰延伸至聯名錶GA-2100HT-1A上。

布袋寅泰是知名搖滾音樂家，並身兼吉他手、作曲家及演員，唱片銷售已經達2,500萬張，還曾為電影《追殺比爾》製作電影主題曲，為紀念他出道40周年活動「HOTEI 40th Anniversary 〜Double Fantasy Tour〜 "BLACK or WHITE ?」，G-SHOCK打造聯名錶款GA-2100HT，從錶殼到錶帶都布滿源自他的吉他圖案黑白幾何圖騰，連錶款的包裝也採此圖案，錶背則刻有專屬Logo，具世界時間、碼錶、倒數計時、鬧鈴、全自動月曆、LED照明與防水200米等功能。

▲Seiko SRPH65K1腕錶以「草帽小子」魯夫為主題，14,500元。（圖／Seiko提供）

日系腕錶品牌發揚日本文化不遺餘力，近日Seiko 5 Sports系列與ONE PIECE 航海王》合作，將故事中魯夫、索隆、香吉士、薩波、羅等5位主角的絕技與特色，融入各限量5000只的5款聯名錶設計中，以強烈街頭風格吸引粉絲。

►不怕撞錶的G-SHOCK現身！ 彩色碳纖維錶圈紋理獨一無二

►G-SHOCK聖誕對錶寫滿數學題目 別頭痛，是愛的公式

