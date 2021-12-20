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減肥停滯期是「身體保護機制」　3招繼續瘦、減重不灰心

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▲DV笛絲薇夢,雙樂纖,瘦身,減肥,。（圖／pexels）

▲減肥有時會碰到停滯期，3招加速突破。（圖／Pexels、pixabay、unsplash，以下同）

編輯／借借

健康飲食風行，也愈來愈多人用運動維持體態，很多人下定決心減肥，努力活動並管住嘴，但總是會碰到減肥停滯期，其實這是身體重新調整機制引發的反應，目的是阻止熱量快速地被消耗掉，尤其是減重越快的人，越會遇到這樣的情況。

▲▼不需挨餓！「7個技巧」瘦身神助攻 。（圖／Unsplash）

如何知道自己已經進入停滯期，可由下列狀況判斷：
攝取的食物並沒有增加，品類也沒有變化，但體重卻一段時間沒有下降
定期定量做運動消耗熱量，體重卻沒有變化
停滯的時間長達2週以上

若碰到減肥停滯期，請先不要灰心，有3個小撇步能找到突破口，讓辛苦運動的你有機會能夠再健康的瘦下去。

▲▼減肥,運動,蔬菜,沙拉,上樓梯,走路,深蹲,快走。（圖／翻攝自pixabay）

調整心態
很多人遇到減肥停滯期，就開始出現灰心跟鬆懈，導致飲食或應酬情況增加，漸漸的就放棄了，若清楚這是體內自我保護的機制，就應該平心靜氣的與身體達到「和解」，多點耐心保持體重，之後才能慢慢突破停滯的狀況。

▲大吃,狂吃,減肥,示意圖。（圖／unsplash）

改變飲食
這裡的改變飲食不是指減少攝取熱量，而是改變飲食的「結構」，如果只是一昧地吃同一種食物，不如改變成同樣營養、但不同種類的食物，像是雞胸肉改成魚肉，高纖的水果改變成其他的蔬菜，並適當增加優質蛋白質與纖維的攝入，當然維生素也要兼顧，便能更快走出停滯期。

▲▼減肥,運動,蔬菜,沙拉,上樓梯,走路,深蹲,快走。（圖／翻攝自pixabay）

變更運動模式
如果長期以同一種運動或姿勢進行熱量消耗，身體會因為肌肉的形成或已經習慣這樣的強度，會讓消耗的熱量減少，試著溫和的增加運動強度跟長度，讓身體消耗更多熱量，或多做無氧與有氧運動，提高新陳代謝，或是拉伸運動如瑜伽，都有助於縮短減重停滯的狀態。

▲▼健身,健身房,運動,減肥。（圖／取自pexels）

關鍵字：

減肥, 減重, 過飽, 修身, 心法

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