「5種情況」代表你把別人看太重，難怪總是不快樂！

▲試著把自己的感受放在前面。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

編輯／Lily

許多人都呼喊著口號要「愛自己」，所謂的愛自己並不是要倡導自私，而是應該要把自己的感受放在第一位，有人太在意別人的看法，做事綁手綁腳，讓自己變得不快樂，以下5個狀況若是常發生，代表你把別人看太重，試著多愛自己一些。

#反覆思考別人的話語

生活中我們都會與人互動，有時候別人簡單的一句話，你總會過度解讀，若是你太在意他人想法，反而會無法過自己的生活，你再煩惱也改變不了對方想法，更何況對方可能根本沒有那個意思。

#害怕失去朋友

人際關係固然重要，但是你必須要認知，沒有人可以成為每個人的朋友，所以不需要無謂的討好任何人，好的朋友關係偶爾是會需要我們去妥協，但是不該是讓人害怕失去。

#無法接受別人意見不同

我們本來就是不同個體，許多時候難免會有意見不合的時候，別把質疑當作是別人針對你，試著包容接納彼此的不同，正因為彼此不同，才需要學習和溝通。

#事後懊惱自己

很多時候回家才懊惱，剛剛發生的情況怎麼沒有表態，如果說了那句話，後來的結果是否會不同，其實與其懊悔，倒不如提醒自己練習下次要開口，避免下次再後悔。

#不好意思拒絕別人

許多濫好人總是把別人的想法，擺在自己的心情後面，導致自己總是不快樂，要配合別人並不是錯誤，但得要學會設出底線，才不會為難自己。

►網實測有用！改善拖延症的「5個方法」，最難的事放在早上做