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根本人間清醒！楊冪：合則來不合則散，人生本來就沒有不散的宴席

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▲▼楊冪金句。（圖／翻攝自IG）

▲楊冪高情商，金句多到讓人收藏。（圖／翻攝自IG/yangmimimi912）

記者曾怡嘉／綜合報導

大陸女星楊冪不僅外貌姣好，情商更是高，清晰的頭腦思慮透徹，離了婚之後把自己活得更好，堪稱是人間清醒，而她上節目中說過的話，更是被粉絲們收藏為「楊冪語錄」，當脆弱遇到挫折時，每天讀幾次都能帶給你滿滿能量。

#雖然很多人說自己是人間清醒，但未必真的清醒，我覺得清醒的都是努力活著的人。

#很多事，你長大了之後才知道，不是非黑即白的，是沒有答案的，每個人都有每個人的立場，成長的環境和長大的方式，沒有人是真正意義上的壞，你要去做你認為對的事。

#你可以不喜歡我的性格，不喜歡我的樣子，不喜歡我說的話，包括我的一切，你都可以不喜歡，沒關係。但麻煩你不要告訴我，我沒有按照你喜歡的方式生活，那就請你遠離我，不要來指責我，別用你的思想來嘲笑我的不是，因為我生來不是為你而活。

#在我人生格言中有一句話很重要，叫做極度的坦誠，就是無堅不摧，因為我很坦誠，所以我覺得很多東西都極不垮我。

#我覺得你腳底下有陰影，只是因為你在面對著太陽，你在看著太陽，所以你就不要管你身後那些影子。

#人生沒有捷徑也沒有彎路，你走過的路都是你該走的路。

#有些苦，吃點也沒啥，我早就戒掉情緒了。

#辛苦是人生常態，不需要自憐，你去看一看，每一個人都很辛苦，你憑什麼要每個人都了解你的辛苦。

►10條人生金句：「所有人都在努力，又不是只有你滿腹委屈」

►《單身即地獄》宋智雅「撩男終極5招」，讓你異性緣爆棚

關鍵字：

楊冪, 金句, 心靈

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