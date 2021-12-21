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老是覺得累？吃對6種食物緩解疲勞　營養師：香蕉比提神飲料還有效

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▲▼ 吃對6種食物緩解疲勞 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲吃對食物有助於緩解疲勞，保持精力。（圖／翻攝IG @babebani、@sachi_fujii_official）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

你也總是感到疲憊不堪？就算睡飽了也常覺得精神差、提不起勁？別再猛喝咖啡、提神飲料了，其實吃對食物就能幫你對抵抗疲倦感，恢復活力！營養師Tarah Venn指出，有6種常見食物對於緩解疲勞能發揮一定效果，只要在飲食上做點簡單改變，能幫助保持精力充沛，擺脫疲倦狀態，在你察覺之前身體就變好了。

▲▼ 緩解疲勞的6種食物。（圖／翻攝IG,unspalsh,pexels）

1.香蕉

研究顯示，香蕉可能跟能量型飲料一樣有效。香蕉富含礦物質鉀、維生素B6、食物纖維，還有足夠的碳水化合物，能為人體提供自然的能量補充。Tarah Venn也建議，對於大多數人而言，一天1～3根香蕉就夠了。

▲▼ 吃對6種食物緩解疲勞 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

2.精瘦蛋白質

少量的精瘦蛋白質（lean proteins）可以為中午補充能量，像是雞肉、火雞都可以提供高質量的蛋白質，而且飽和脂肪含有量很少，或是你可以選擇像是鮭魚、鮪魚等油性魚類，還富含omega-3脂肪酸。

▲▼ 吃對6種食物緩解疲勞 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

3.堅果
比如杏仁、核桃和腰果，很多堅果都富含蛋白質、碳水化合物和健康的脂肪，這些營養成分對人體緩慢釋放能量能起到一定作用。下次感覺很疲累的時候，試著吃一把堅果看看吧！

▲▼ 吃對6種食物緩解疲勞 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

4.雞蛋

雞蛋富含蛋白質，且質量很好，是可以提供能量穩定輸出的來源，是很好的燃料，也不會讓血糖增高。雞蛋還有白胺酸（Leucine，也稱亮氨酸）和氨基酸，也被認為可以激發能量的生成。

▲▼ 吃對6種食物緩解疲勞 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

5.蘋果

我們都聽說過「每天一蘋果，醫生遠離你」這句話，蘋果也可以為人體提供所需的能量。蘋果含有的天然糖分和纖維，能一起為身體提供緩慢且持久的能量，但要注意的是，要吃完整的蘋果才有效，蘋果汁或蘋果泥就不是很有效。

▲▼ 吃對6種食物緩解疲勞 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

6.水

照理說，水不能算是食物，但是水是調節身體能量非常重要的角色，水對於人體內各種組織的正常運行和功能都是至關重要的，也就是提供能量支持。Tarah Venn建議一天要喝大約8杯8盎司（約240ml）的水，在一整天內慢慢喝完就可以了。

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關鍵字：

營養師, 飲食, 食物, 疲憊, 疲倦, 活力

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