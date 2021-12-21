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個性強勢、非常有主見的3大星座！Top 1對自己充滿自信，不喜歡被管

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▲▼非常有主見的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@sbsdrama.official

有些人個性隨和，耳根子又軟，別人說個幾句就覺得好有道理，很容易被影響；而有的人則很有主見、有個性，喜歡自己拿主意，很有自己一套看法，不喜歡別人干涉、被掌握，不管別人怎麼想，就喜歡依個人想法做事，不輕易妥協，像是以下3個星座就是代表，尤其Top 1對自己非常有自信，不喜歡被管，看看你周遭誰上榜了？

▲▼非常有主見的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：水瓶座

個性獨立又執著的水瓶座，本來就是自我意識很強的星座，崇尚自由又常有些新穎思想的他們，做事喜歡跟著感覺走，雖然跟身邊人相處也很融洽，在旁人眼中有時也顯得有點隨意散漫，但強調生活自主權的他們，其實不太會受周圍人事物影響，很忠於自己的信念，不喜歡隨波逐流，很有個性的他們只想走想走的路、做想做的事，誰都別想輕易駕馭他們。

▲▼非常有主見的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：射手座

天性熱情大方的射手座，同時也是最愛好自由的代表星座，很討厭被限制、被拘束，喜歡把所有主動權都掌握在自己手裡。充滿好奇心、喜歡冒險的射手，生活中也很喜歡嘗試、挑戰各種新事物，自我意識很強加上超強的行動力，做事很果斷堅定，不論碰到什麼事都想好好拼一下，別說被人左右或掌握，就連別人的勸告他們都不愛聽，決定了就是要去做。

▲▼非常有主見的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：獅子座

天生具有王者風範的獅子座，行事很積極果斷，對自己充滿自信，是個性極強、非常有主見的星座，有領導能力且不喜歡妥協、被管轄，通常都是他們指揮安排人，想要讓他們聽命別人難上加難。不服輸又愛面子的獅子，一旦決定的事情基本就不回頭，說一不二，能勇敢承擔許多壓力，在團體中常是具有威嚴感的人，是天生的領導者，但有時候會過於頑固，讓人覺得太自我中心。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 有主見, 有個性, 水瓶, 射手, 獅子

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