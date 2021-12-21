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營養師曝「湯圓熱量圖鑑」，芝麻湯圓熱量最高、4顆等於一碗白飯

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▲▼營養師曝「湯圓熱量圖鑑」。（圖／Unsplash、Pixabay）

包餡湯圓熱量高，吃的時候要注意。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

冬至就是要吃湯圓，你喜歡甜湯圓還是甜湯圓呢？營養師高敏敏分享湯圓熱量排行榜，小湯圓熱量最低，芝麻湯圓一顆熱量上看78大卡，吃一顆包餡湯圓要快走10-20分鐘才能消耗掉。

想要滿足吃湯圓的願望，又不想要變胖，營養師高敏敏提出以下4點，讓你減少熱量攝取，同時又吃得好健康。

▲▼營養師曝「湯圓熱量圖鑑」。（圖／Unsplash、Pixabay）

#包餡甜湯圓直接滾水煮熟吃

因內餡已含有高糖分，不要再額外添加糖或配料（像是高熱量的紅豆甜湯），因為4顆就等於一碗白飯，建議搭配天然的桂圓、枸杞、薑汁或來提味，不只保留食物最原本的風味，也減少了甜湯的熱量。

#包餡鹹湯圓搭配蔬菜湯底

內餡含絞肉、油脂加上已經過調味，所以湯頭的配料就不要再用熱油爆香，可以改無油蔬菜湯底 如昆布、紅白蘿蔔、番茄、大白菜、香菇等蔬菜熬煮，搭配茼蒿、小白菜等蔬菜一起食用做一餐吃，減少油脂攝取，也能增加飽足感。

▲▼營養師曝「湯圓熱量圖鑑」。（圖／Unsplash、Pixabay）

#無餡紅白小湯圓避開濃糖水

千萬不要看一顆只有6大卡，因為吃小湯圓大家都是一碗一碗吃，至於小湯圓配甜湯、鹹湯都很百搭，建議湯底避開濃糖水如：紅豆湯（每碗約為158大卡）或花生湯（每碗約211大卡），可加入昆布、豆腐、肉絲和白蘿蔔、青蔥熬煮食用，同時攝取膳食纖維 營養均衡又美味。

#主食代換原則

建議吃湯圓時，可以把握主食代換原則，也就是說吃了2顆包餡甜湯圓或20顆小湯圓 就應該少吃半碗飯，也可以直接以湯圓代替當餐主食，才能避免澱粉量、熱量攝取過多。

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關鍵字：

湯圓, 熱量, 圖鑑

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