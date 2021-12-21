招手小虎髮飾Q爆　招財貓也躍上髮際迎新年

▲模特兒佩戴亞歷山卓福虎生風豆扣夾，2,300元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

明年將迎來虎年，各精品品牌陸續發表虎年限定商品迎新年，法國髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris）加入陣容，推出Q版的小虎髮飾，同時創作一系列華人最愛的招財貓、牡丹花等好運元素作品，並以大紅色為主色調，戴在深色髮上格外搶眼。

▲亞歷山卓福虎生風仕女夾（左）3,200元，招財貓咪髮束2,300元。

亞歷山卓歡慶農曆新年之作以喜氣的紅色搭配貴氣的金色為主，當中開心招手造型的小虎髮夾，與圓滾滾的招財貓樣式豆扣夾與髮束都以俏皮風格取勝；品牌同時打造風格優雅又帶有年節喜慶味道的牡丹花髮飾，花蕊鑲飾施華洛世奇水晶與金色鉚釘，流露奢華魅力，另有梅花窗花主題的新品，也很應景。

▲亞歷山卓花開富貴仕女夾8公分款（左）6,600元，新春窗花抓夾中型款10,000元。

超過200年歷史的美國時尚品牌Brooks Brothers，也發布「福虎生豐」限定系列，以卡通版的老虎圖案裝飾羊毛混紡材質的學院風格圓領針織毛衣、經典button down扣領襯衫、Ivy學院風大學衛衣等款式，而帽子與圍巾等配件則呈現以金屬色調的老虎紋，有趣的是針織毛帽還有立體耳朵，讓佩戴者化身為可愛風老虎。

▲Brooks Brothers福虎生豐限定系列金屬虎紋針織帶耳毛帽，2,890元。（圖／Brooks Brothers提供，以下同）





▲Brooks Brothers福虎生豐限定系列金屬虎紋針織圍巾，3,990元。

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