陳庭妮《比悲傷》霸氣攝影師Cindy回歸　帶貨爆款印花托特包美翻網友

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Netflix熱播影集《比悲傷更悲傷的故事》你是否已經追完了呢？影集版播出後，不少網友紛紛回顧，由劉以豪、陳意涵及陳庭妮領銜主演的《比悲傷》電影版，片中由陳庭妮飾演的攝影師「Cindy」，雖然戲分不重卻令人印象深刻。日前陳庭妮於IG釋出一系列手持相機的美照，讓網友驚喜直呼：「Cindy回來了！」

▲《比悲傷》電影中霸氣攝影師Cindy。（圖／翻攝自@比悲傷更悲傷的故事臉書）

近日陳庭妮釋出身穿黑色長版西裝背心、細跟短靴，內搭花色條紋透膚衫搭配Versace Le Greca印花托特包的系列美照，並大方秀出寶貝的Fujifilm X100F新相機，時髦俐落的造型，宛如《比悲傷》電影版中的職業攝影師「Cindy」，不少網友大呼：「希望早日看到妮的角度」、「期待妮可以認真紀錄生活」、「最美攝影師」等等。

▲陳庭妮秀出新相機，不忘帶貨VERSACE爆款印花托特包。（圖／翻攝自@陳庭妮臉書，下同）

陳庭妮表示因為已有一台相機，因此一直反覆思考，到底又不要購入新相機，經過長時間理性思考，終於在近期狠下心購買。雖然在糾結期間這台相機漲價許多，但由於自己沒有衝動購物，反而經過長時間考慮，且有認真了解相機優缺點，因此更加確信自己會好好使用它。

其實在拍攝《比悲傷》電影版時，陳庭妮就為了投入攝影師「Cindy」一角，而去學習攝影，除了在課程中學習專業拍攝技巧之外，她還將相機揹在身上一個月，開始以相機視角學習觀察世界不同的角度。

▲陳庭妮平時生活非常喜歡拍照。

愛好戶外活的陳庭妮表示「自己愛拍風景勝過人物」，她認為按下快門的瞬間可以享受當下的寧靜與真實感動，並藉由攝影換個角度、顏色觀看世界，且拍照可以反映自己當下的心情想法，紀錄感受等等；除了自己攝影外，她還結交了一群愛好攝影的好友，會相互討教技術、分享經驗，並期許自己能拍下更多美好瞬間。

▲陳庭妮喜歡戶外活動，因此喜歡拍攝風景照。

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