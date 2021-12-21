台北101史上最長跨年煙火秀模擬曝光！　首創高樓架設愛心煙火

▲台北101舉辦的2022跨年煙火秀長達360秒，創歷來最長紀錄。（影／台北101提供）

記者陳雅韻／台北報導

台北101今公布2022年跨年煙火模擬動畫，以「迎向美好未來」為主題，將呈現全球首次在高樓架設展演的「動態展翅煙火」、「高空愛心煙火」，並採重新回歸的T-PAD燈網動畫與煙火共同演出，預計將用16,000發的煙火，結合動畫、音樂、燈光在世人面前展演總長360秒的跨年煙火大秀，創下歷來最長紀錄。

▲台北101的2022跨年煙火備受期待。（圖／台北101提供，以下同）

揮別2021年疫情等紛紛擾擾，台北101因此以「迎向美好未來」作為跨年煙火主題迎接新年，董事長張學舜表示：「透過代表希望與光明的煙火，向世界人類傳達祝福之意，也代表隊攜手同心、團結合作克服疫情的感謝。」他也特別感謝中華電信、中國信託、陽明海運、義美、觀光局等單位大力協助，讓台北101跨年煙火能順利登場。

▲台北101發布2022跨年煙火模擬動畫，將呈現全球首次在高樓架設展演的「動態展翅煙火」。



長達360秒的煙火展演共有四個章節，包括第一章「克服疫情、迎向曙光、迎接健康繁榮美好未來」、第二章「世界看見台灣文明，展翅國際舞台美好未來」、第三章「關懷世界、祈福人類，擁抱幸福共好美好未來」、第四章「愛與希望，精彩綻放，一起迎向2022美好未來」。

▲全球首次在高樓架設展演的「高空愛心煙火」。



這場台北101史上最長的跨年煙火秀，最大亮點是全球首次在高樓架設展演「動態展翅煙火」、「高空愛心煙火」，同時第四度將T-PAD燈網融入煙火大秀，更豐富視覺體驗；而音樂則搭配氣勢磅礡的交響樂曲，融入台灣歌謠《桃花過渡》交響樂曲，以歡樂氣氛迎接新年來臨。

▲台北101跨年煙火秀將展現「HAPPY NEW YEAR」字樣。

