納達爾646萬新歡上手　RICHARD MILLE首創蝶形自動盤防過度上鍊

▲納達爾佩戴RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶。（圖／Richard Mille提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

西班牙網球名將「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）是網壇少數會戴千萬陀飛輪錶上場比賽的球員，因為與他攜手合作的瑞士名錶RICHARD MILLE，從球員所需設想打造輕盈錶款，近日再從他常戴的RM 027陀飛輪錶獲得啟發，設計擁有創新專利蝶形自動盤的RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶，佩戴者可親手調整自動盤的結構，依照生活方式和運動狀態改變機芯上鍊速度。

▲RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶藍色Quartz TPT®石英纖維款，6,460,000元。

RICHARD MILLE歷經3年研發，成功為RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶裝載可變幾何結構的蝶形自動盤，過去需由專業製錶師調整，如今優化上鍊機制，讓佩戴者可直接調控上鍊速度，由位於7時按鈕控制避免過度上鍊，而面盤6時位置的上鍊指示器可查看自動盤處於開啟或關閉模式，此外，按下2時位置按鈕可切換上鍊（W）、空檔（N）或調時（H）模式，共有藍色Quartz TPT®石英纖維錶殼搭配白色Quartz TPT®石英纖維中層錶殼、白色Quartz TPT®石英纖維和Carbon TPT®碳纖維錶殼搭配Carbon TPT®碳纖維中層錶殼等兩種款式，立刻成為納達爾的新歡。

▲RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶白色Quartz TPT®石英纖維款，錶背可見全新蝶形自動盤，6,460,000元。

勞力士（Rolex）也與網球運動緊密相扣，從1970年代開始支持選手，今日已成澳洲網球公開賽、法國網球公開賽、溫布頓錦標賽及美國公開賽等四大滿貫賽事官方時計與贊助商，並與奪得20項大滿貫男子單打殊榮的瑞士球星費德勒

（Roger Federer）合作密切，每回他高舉冠軍獎盃，總有勞力士腕錶相伴。

▲奪得20項大滿貫男子單打殊榮的瑞士球星費德勒總有勞力士錶相伴。（圖／翻攝勞力士官網）

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