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「神級暖襪＋毯子」下殺5折　石墨烯材質腳暖了身體就變熱

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文／C編

足部的保暖非常重要，只要加強呵護就可以讓身體跟著暖和，「Her森森」推出「XCLUSIV 醫療級石墨烯好眠組」激殺5折優惠，不但有石墨烯的襪子還有毯子，穿上睡覺不再手腳冰冷，實用的小毯子，很適合放在客廳、車上，或是辦公室午休時使用，不管外面天氣多冷都不怕。

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▲石墨烯,襪子,毯子,照護褲,平口褲,保暖,。（圖／Her）

▲石墨烯推出高機能襪＋毯子，原價2398元、特價1212元。點我購買

石墨烯材質是一種由碳原子組成的六角形呈蜂巢晶格的材料，可以釋放遠紅外線、加速升溫蓄熱保暖，特殊的織法能加速循環，因此穿在身上可以帶來良好的保暖效果，同時健康抑菌、吸濕透氣，打造出有如抗寒的行動暖爐，讓身體持續暖和。

這次石墨烯材質的單品不只是出襪子，也有出毯子、婦宮循環照護褲、男性機能平口褲等等，不僅可以運用在很多的地方，尤其是現在冬季天氣寒冷，不管是內衣褲還是襪子等貼身單品，都需要可以蓄熱的單品來幫助身體抵抗寒冬。

其中婦宮循環照護褲、男性機能平口褲不只使用厲害的石墨烯材質，更是使用鍺纖維，活性與抗氧化的效果可以自動釋放負離子與遠紅外線，同時時尚性感又貼身透氣，穿著舒適無壓力，一整天保持完美狀態。

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▲石墨烯,襪子,毯子,照護褲,平口褲,保暖,。（圖／Her）

▲石墨烯推出高機能襪＋毯子，原價2398元、特價1212元。點我購買

「Her森森」推出「XCLUSIV 醫療級石墨烯好眠組」，從襪子加上毯子原價2398元，特價1212元，下殺約5折，天氣轉冷，正是下手好時機。

關鍵字：

石墨烯, 襪子, 毯子, 照護褲, 平口褲, 保暖

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