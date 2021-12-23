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BIODERMA卸妝神水激殺2.8折！網友：用過就回不去了！

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文／C編

很多人不敢用卸妝油，怕長粉刺、痘痘或是肌膚出現敏感問題，因此卸妝水成為另一個選擇，其中BIODERMA的「高效舒敏潔膚液」就受到許多人喜愛，不但輕鬆清除臉上妝容，同時又清爽保濕，一舉好幾得，當然會一用上癮。

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▲BIODERMA,潔膚液,卸妝水,卸妝,保濕,。（圖／Her）

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BIODERMA高效舒敏潔膚液透明水狀質地相當輕盈，搭配化妝棉可以輕鬆地清除臉上的殘妝，同時又不覺得乾燥緊繃，卸妝完就像是洗臉完一樣清新，讓人覺得舒爽。

盤點網友的評價，大多數人都覺得「好用無負擔，覺得卸妝水中的神」、「好用！我都用紅色的，卸完臉很清爽」、「好用！後來想試試其他牌子，但最後還是愛這個」、「因為自己是敏感肌，對很多卸妝產品都過敏，唯獨它不會」。

BIODERMA高效舒敏潔膚液獨特Micelle Technology膠束科技，兩性特殊結構親水及親油分子，清潔臉部彩妝與髒汙，調理肌膚油水平衡，DAF專利創新肌膚防禦科技，搭配小黃瓜萃取精華，使用後的肌膚舒緩水亮，而且不會刺激。

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「Her森森」推出「BIODERMA 高效舒敏潔膚液500mlＸ4、加碼送隨身瓶100mlＸ1」，大瓶加上小瓶的隨身攜帶裝，可以充分滿足居家跟外出旅行的卸妝需求，原價3850元、特價只要1111元，超級划算又實惠。

關鍵字：

BIODERMA, 潔膚液, 卸妝水, 卸妝, 保濕, Her森森

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