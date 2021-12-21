這4種食物多吃更容易催人老！想要年輕貌美就必須避免

文／Squid

想要逆齡保持青春年輕，不只是要保養肌膚，更重要的是從內在開始呵護起，盡量避免少吃這4種食物，可以避免加速老化，同時也可以讓身體維持健康，當然，有健康的身體就是避免老化的最好方式。

1.醃製式食物

醃鹹菜、鹹魚、臘肉等等食物，這種鈉含量特別高的食物，吃多了會讓人水份減少，讓人看起來很不水潤，就會顯老，同時對健康也非常的不利，因為通常醃漬品都會加入防腐劑，加上鹽分、糖分過高，很容易造成身體負擔。

2.加工肉類食品

像是香腸、午餐肉、火腿等食物，都是經過很多道手續的加工食品，亞硝酸鹽、防腐劑特別的多，然而這些添加物吃多了對於身體都是有所損害，對人影響很大，這是一個慢性的過程，內含過多的磷如果攝取過多，就會加速老化。

3.酒精類飲品

酒精不但影響人體的健康，還會影響睡眠的週期性，更容易催人老，因爲過量的喝酒反而會消耗體內維生素B群，也容易影響維生素C和維生素D吸收，營養不良不僅容易老化，身體健康也大受影響、骨質疏鬆，會未老先衰。

4.各種甜飲料

甜份飲料含有的添加劑跟糖分都特別的多，人體累積過多，就會排不出去，需要消耗大量的水分，對健康不好，同時糖分也會讓肌膚提前老化，日本知名的抗老化專家白澤卓二指出，戒糖可以讓人逆齡10歲。