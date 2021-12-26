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《霍爾》卡西法小夜燈太萌了　超高還原吉卜力粉絲搶著收藏

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編輯／Beverly　圖／翻攝自橡子共和國官網

大人小孩都喜歡的宮崎駿經典動畫《霍爾的移動城堡》，是吉卜力工作室最具指標性的作品之一，專賣吉卜力周邊商品的橡子共和國近期推出一款「卡西法」小夜燈，創意外型搭配呆萌表情，商品一出立刻造成粉絲轟動。

《霍爾的移動城堡》中最受歡迎的火惡魔「卡西法」，以魔力使城堡移動、保護蘇菲及馬魯克，靠著傻萌形象及超強法力圈粉無數。近期吉卜力商品專賣店橡子共和國，就以卡西法的原型推出一款「卡西法搖曳燭光小夜燈」，只見卡西法瞪著大眼、雙手扶著融滴的蠟油、面露無辜表情坐在半融的蠟燭上，似乎是在求助「我快熄滅啦，救我！」，可愛造型讓它一上架便成為近期熱賣商品。

▲卡西法小夜燈。（圖／翻攝自橡子共和國官網）

▲卡西法的傻萌表情非常療癒人心。

卡西法搖曳燭光小夜燈高度約為12.5公分，外型以半融的蠟燭為設計，復古仿舊的金屬底座，印有「霍爾的移動城堡」字樣的英文浮雕；燈體部分的卡西法，以半透明橘紅色塑膠材料製成，並發出內建的橘紅、藍色等火光；外型仿真不說，還可以左右搖晃控制夜燈開關，隨著光線閃爍變化就好像卡西法真的活著一樣！由於卡西法小夜燈實在太可愛，讓不少粉絲敲碗，希望官方能多推出不同功能且造型可愛的夜燈或居家小物。

▲卡西法小夜燈。（圖／翻攝自橡子共和國官網）

▲橘紅、藍色火光交替映照非常漂亮。

▲卡西法小夜燈。（圖／翻攝自橡子共和國官網）

▲小夜燈造型創意可愛，質感細節滿分。

除了卡西法搖曳燭光小夜燈外，陪著我們長大的《美少女戰士》，也推出超萌居家擺設。日本玩具品牌「Megahouse」將象徵愛與和平的美少女戰士，搭上近年的貓咪熱潮，女神們紛紛化身圓滾滾貓咪公仔，超萌形象讓惡勢力都自動退散了呢。

▲美少女戰士貓咪。（圖／翻攝自KIDDY LAND）

▲圓滾滾美少女戰士貓咪居家擺設必收。（圖／翻攝自KIDDY LAND網站）

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關鍵字：

吉卜力, 霍爾, 霍爾的移動城堡, 卡西法, 小夜燈, 橡子共和國

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