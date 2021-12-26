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玫瑰粉色系蜜粉使用小技巧公開　3款推薦一刷妝容更立體

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

想要底妝更持久，定妝是不可或缺的重要步驟，除了膚色、透明色之外，帶有粉、紫色調的蜜粉也不失為一個好選擇。

粉色系蜜粉

除了有霧面、光澤等不同妝效外，蜜粉也有常見的透明色、膚色或今天要介紹的粉色調，該怎麼挑選呢？蘿拉蜜思彩妝師跟我們分享，蜜粉最主要的效果是「定妝」，有完全不影響妝感的透明蜜粉，也有帶修飾柔焦效果的粉體，而帶粉、紫色調的蜜粉更有明亮膚色的效果。

適合對象

那粉色的蜜粉適合什麼樣的對象呢？粉、紫色系的粉體帶有修飾蠟黃和暗沈的效果，也會讓氣色看起來較為紅潤一些，因此很適合想要在最後步驟再稍微提亮一下妝感，或是偏白皙但是無血色的人。

小技巧

除了全臉定妝外，也建議可以將有提亮效果的蜜粉上在臉部中央、需要提亮的位置，如額頭、鼻梁以及眼下的位置，讓妝容更立體。

以下幾款粉、紫色系的蜜粉也推薦給大家：

蘿拉蜜思煥顏透明蜜粉（Rose），NT$1,500

蘿拉蜜思的煥顏蜜粉是評價非常好的產品，今年他們特別針對亞洲市場推出添加了玫瑰蜜桃色料的Rose色號，提亮氣色、修飾暗沈和蠟黃之餘，同時兼具柔焦的效果，堪稱是蜜粉界的玫瑰四物飲。

Dior超完美持久氣墊蜜粉（050薰衣草），NT$2,200

Dior氣墊蜜粉擁有高顏值奶茶色外殼，今年一上市就引起話題，在色選上一共有4個色號，#050是細緻的粉紫色粉體，可修飾蠟黃、暗沉肌膚，也能達到柔焦的效果。氣墊粉餅的設計打開擁有雙層氣墊篩網，更能控制沾取的用量。

M・A・C彈力氣墊蜜粉（Rose），NT$1,450

雖然已經不是新品了，但卻是默默擁有許多好評的定妝產品。彈力氣墊蜜粉除了以膚色色階分成五個色號外，Rose就是特別設計給有提亮需求的大家，打開是氣墊篩網的設計，用刷具沾取輕掃就能達到清透的柔焦效果。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 玫瑰色, 蜜粉

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