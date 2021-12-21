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安格斯12星座一周運勢12／20-12／26　聖誕假期到，天蠍荷包告急

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

儘管一年一度的聖誕前夕洋溢著喜樂氛圍，對羊座來說卻不是個適合大鳴大放的吉日，除了火星壓力外，金星逆行也在本週登場，過度高調就容易招惹到不愉快的八卦，建議你想做什麼就去做，但別聲張也別嘻嘩。感情的濃度會隨著節日加溫，但爭吵磨合的衝擊也會隨之而來，火氣上來時需要隨時抽離，相處沒必要這麼戲劇化。

金牛座 4.21~5.20

火星沒能為牛座帶來力量，而金星任性逆行則再重挫了牛座的殺氣（嚴重懷疑牛座有沒有殺氣這個配備），本週牛座容易卡在一個自我懷疑的現實中，就算是歡樂場合，也只想躲在人群後面，其實低調沒啥不好，甚至可以讓你更自在、減少人際磨擦。不過較不利於單身者的感情，此刻只能為你唱曲學友哥的「情路太難」~建議來年金星轉順再期待桃花綻開。

雙子座 5.21~6.20

獲得海王星的釋放後，這週雙子再度走入了金星逆行的禁錮期中，如果上週沒有好好放飛自我，這週可得要多收斂忍耐了，此時不利於求職、告白、找碴等主動出擊的行為，以防碰壁或被軟性回絕，「順勢而為」「打蛇隨棍上」是你的轉運關鍵詞，相信聰明的雙子一定懂！工作運在此時不減反增，趁著大家貪玩貪杯貪睡之際努力點吧！

巨蟹座 6.21~7.21

蟹座本週有表面上的風光！受惠於火星進駐人際宮位，年底節慶氛圍濃重的此時，能收到各方的祝福，只是外人看來意氣風發的你，內心冷暖只有自己知，情路上每步都別太輕忽，時時關心情人、心上人，才能提前看見某些轉折的端倪，在事發之前先行動，發展結果才不偏離。如同上週，近期仍要注意自己的身體，別在冬天裡讓肥肉滋長壯大。

獅子座 7.22~8.22

延續上週不明朗的狀態，獅子座近期的感情只能用「步步驚心」來形容，但能不能有吳奇隆般抱得美人歸的好運，就看你自己如何付出了！此時避免大而化之的說話語氣，細膩溫柔反而能讓人欣賞到你平時不為人知的優點，是你感情、人際加分的小撇步！工作上因為表現差的人比你多，因此只要保持水準就能創造亮點，認真點別出包啊！

處女座 8.23~9.22

上週講到愛情是處女座的轉運關鍵，不過隨著金星的逆行，這句話在本週已不適用，這週處女座適合積極發展人際與工作，也可以嘗試新的投資、理財策略，好好為自己接下來的路鋪底，但感情建議暫時止步才不會倒退嚕，在金逆5宮之下，感情一波三折，愈是期待愈容易受傷害，不如心平氣和順其自然，桃花才能不請自來。

天秤座 9.23~10.22

這週開始天秤的守護星─金星開始逆行，對秤座的影響不可謂不大，得注意自己小妒嫉、小心眼讓情緒失衡，聖誕節慶的氛圍愈濃，趴踢玩得愈開心，內心的撞擊就愈強，得提防一個人時的孤單感，緊抓著朋友、情人一起互動可平順度過小低潮。另外嘗試有氧活動如路跑、皮拉提斯、舞蹈等也能增加含氧量，可讓運勢轉陰為晴。

天蠍座 10.23~11.22

火星在錢財宮熊熊燃燒，意謂著蠍座花錢的慾望也一片滾燙，這週在各家節慶策略的強打快攻下，蠍座消費動作頻頻，荷包岌岌可危，好在錢財怎麼散蠍座就是有辦法賺回，在打拼和消費娛樂之間忙得不亦樂乎！感情與人際同樣熱絡，但不見得是良性互動，金星逆行下講話容易愈描愈黑，若想給客戶或心上人好印象，就記得住口！

射手座 11.23~12.21

大吉星─太陽將在本週和射手告別，這一別就要再等一年，這段對射手來說「微黯淡」的時期，剛好可以讓射手好好整理累積了一整年的思緒，遇到的貴人小人、貴事傻事可別從記憶中抹去，山水還是有相逢！財運宮位裡眾星雲集，但並不代表最近的你財源滾滾，反而要當心金錢大進大出大白忙，凡事三思後行，才能減少身、心、靈、錢的耗費！

摩羯座 12.22~1.19

水星、金星、太陽都陸續在摩羯的本命宮位到齊，就連火星、木星、海王也在不遠的宮位，呈現一年之中少見的熱鬧星狀態，趁著聖誕氣氛濃厚的此時，摩羯適合把自己移出舒適圈，在大破大立下許自己一個出乎意料的未來，老是告白失敗、求職吃羹、愈減愈肥的摩孩子，這週都值得再試一下，也許命運會出現轉捩，把你帶往不一樣的方向。

水瓶座 1.20~2.18

隨著金星的逆轉，年底前期待著譜寫新戀曲的單身瓶，最近還是順風順水順著緣分走，過度急迫反而容易把桃花向外推開，反而是若即若離最能鎖住曖昧時、相處時的甜美滋味兒！投資運仍然強勢，可擅用瓶座對於數字、對市場的敏銳度，初學者認真研究後投入，年底可搭上行情的順風車小賺點零花錢！

雙魚座 2.19~3.20

終於逐步邁向一年尾聲，以為自己2021老狗玩不出新把戲的雙魚，年底前偏偏彩蛋一顆顆的被打開，感情可能出現意料外的小插曲，也可能小插曲變主題曲，總之在金星有點任性的逆行之下，有些事變得難以捉摸，但值得期待！此時職場上的你表現並不穩定，別被聖誕節氣氛牽走，還是要打起精神來，背後的主管（或小人）正虎視眈眈注意著你！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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