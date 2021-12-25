8款「長春花藍包包」開運首選！Chanel 19最經典、Prada手袋拎上手絕美

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隨著Pantone公佈2022年度色長春花藍Very Peri，期盼以柔美色彩勉勵大家迎向充滿生機的未來，本篇整理各大精品牌推出的8款長春花藍精品包，趁著年末領到年終獎金幫自己添購一款開運包。

Pantone 2022年度色長春花藍包包推薦

Chanel 19口蓋包

由香奈兒前任藝術總監Karl Lagerfeld親自設計的19包，特別挑選柔軟小羊皮面料打造，搭配經典菱格紋、金銀皮革穿鍊，以及雙C標誌，搭配夢幻的淡紫色，作為開運包再合適不過。

Prada 網布手提袋

將亮片佈滿整個包身，Prada手提袋換成充滿生機的長春花藍，包身正面點綴上品牌標誌，包內還附有可拆式的拉鍊小袋，方便收納個人隨身物品或補妝小物。

Burberry Olympia肩背包

2020年秋冬首度亮相的Olympia肩背包，在本季換上柔和的Very Peri，防刮皮革配上硬挺的半月包，搭載醒目的金屬鍊帶設計，是一款可甜可鹹的手袋選擇。

Bottega Veneta Chain Cassette

承襲經典編織元素而生的Bottega Veneta Chain Cassette，就屬蓬鬆的外觀最為吸睛，恰巧搭上長春花藍列車，包身上的銀色金屬鍊帶，讓包款增添了幾分率性，是2022年不可或缺的IT Bag。

Bottega Veneta Mini Pouch

出自前任創意總監Daniel Lee之手的Mini Pouch，運用質感小牛皮打造成雲朵般的小包，搭配磁釦開合的設計，在長春花藍色的渲染下，顯得格外夢幻甜美。

Givenchy Antigona波士頓包

2010秋冬問世隨即成為品牌明星包款的Givenchy Antigona波士頓包，以柔軟細緻的小牛皮革製成，附有可調式的皮革背帶，提供手提與肩背兩種攜帶方式，可說是顆實用度滿分的包款。

Michael Kors Bradshaw 雙色肩背包

以《慾望城市》女主角凱莉布雷蕭Carrie Bradshaw為靈感設計的Bradshaw肩背包 ，年末染上Pantone 2022年度色長春花藍，搭配可拆式肩背帶，讓女孩們為造型增添夢幻感。

Marc Jacobs The Tote Bag

貼近生活而設計的Marc Jacobs The Tote Bag，主打寬敞的收納空間，本季換上Very Peri皮革，搭配好開關的拉鍊設計，提供手提、肩背甚至可作為斜背包使用。

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