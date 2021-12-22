高俊熙再剪新髮型！「無層次短髮」配上紅唇超美　4款範本年末預約起來

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迎接換髮型的旺季，大家是燙捲派還是剪髮派呢？喜歡短髮的人看過來，以下統整多位韓星近期短髮造型，也能從他們的生活照領悟出些許整理頭髮的方法。

高俊熙

長期以來都是短髮造型為主的高俊熙，近期的造型是光滑筆直的無層次短髮，整體造型看起來相當幹練，但配上紅唇又能展現出女人味。想要光滑筆直的造型除了能找設計師燙髮外，使用維持光澤的髮品和準備離子夾平時整理用也是很重要的一環。

朴珪瑛

先前就介紹過朴珪瑛私下的短髮造型，近期他換上了光澤感十足的學生感短髮，瀏海和髮尾都呈現自然直順的狀態，相當符合2022年的髮型趨勢。









蔡秀彬

喜歡有點自然、復古韻味的人就可以參考蔡秀彬的髮型，自然的層次讓髮尾看起來稍微薄一些，呈現自然的內收，給人率性的又清新的氛圍，喜歡自然感的話也可以吹乾就好，或是運用一點點造型品將髮束向後梳，是一個也蠻好整理的造型





白藝潾

白藝潾則是透過挑染來呈現，古銅棕色與淺金棕色的漸層讓整個人看起來超亮眼，大旁分加上一點點內彎，是常見且好駕馭的髮型。





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