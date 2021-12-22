fb ig video ETtoday search mobile

高俊熙再剪新髮型！「無層次短髮」配上紅唇超美　4款範本年末預約起來

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

迎接換髮型的旺季，大家是燙捲派還是剪髮派呢？喜歡短髮的人看過來，以下統整多位韓星近期短髮造型，也能從他們的生活照領悟出些許整理頭髮的方法。

高俊熙

長期以來都是短髮造型為主的高俊熙，近期的造型是光滑筆直的無層次短髮，整體造型看起來相當幹練，但配上紅唇又能展現出女人味。想要光滑筆直的造型除了能找設計師燙髮外，使用維持光澤的髮品和準備離子夾平時整理用也是很重要的一環。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

朴珪瑛

先前就介紹過朴珪瑛私下的短髮造型，近期他換上了光澤感十足的學生感短髮，瀏海和髮尾都呈現自然直順的狀態，相當符合2022年的髮型趨勢。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

蔡秀彬

喜歡有點自然、復古韻味的人就可以參考蔡秀彬的髮型，自然的層次讓髮尾看起來稍微薄一些，呈現自然的內收，給人率性的又清新的氛圍，喜歡自然感的話也可以吹乾就好，或是運用一點點造型品將髮束向後梳，是一個也蠻好整理的造型

 
 
 
 
 

 
 

白藝潾

白藝潾則是透過挑染來呈現，古銅棕色與淺金棕色的漸層讓整個人看起來超亮眼，大旁分加上一點點內彎，是常見且好駕馭的髮型。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2022髮色趨勢推薦：Very Peri長春花藍色系染髮盤點，霧灰、明亮都可以

2021下半年推薦髮色盤點：高冷率性、仙氣顯白⋯染髮前就靠這篇

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 短髮, 白藝潾, 高俊熙

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

個性強勢、非常有主見的3大星座！Top 1對自己充滿自信，不喜歡被管

個性強勢、非常有主見的3大星座！Top 1對自己充滿自信，不喜歡被管

王力宏金牛才第二！「最自戀星座」Top 3 　冠軍超愛狡辯遇到快逃

王力宏金牛才第二！「最自戀星座」Top 3 　冠軍超愛狡辯遇到快逃

陳妍希撞衫「小9歲」楊紫贏了！逆齡回春狀態超驚艷　網：瘦好多

陳妍希撞衫「小9歲」楊紫贏了！逆齡回春狀態超驚艷　網：瘦好多

心理諮商師：6種「有毒人」少碰，讓你煩惱少很多 曾馨瑩與大陸男星撞6.3萬元男裝　腳踩香奈兒鞋跳霹靂舞 經常綁髮也不行？頭皮最怕的「6件事」，難怪頭髮一直掉！ 國際超模僅靠「一線遮胸」大尺度引熱議！超狂「皮帶裝」比沒穿還辣 日網超夯「碎雞蛋心測」！　一個動作看高敏感指數、隱藏魅力 安格斯12星座一周運勢12／20-12／26　聖誕假期到，天蠍荷包告急 愛笑的人，運氣絕不會差！讓自己更幸褔的「7個小方法」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面