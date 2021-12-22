試・開箱／「藍紫色」保養品更療癒　一次解決毛孔粗大、老化問題

記者李薇／台北報導

色彩權威PANTONE以長春花藍宣布為今年的代表色系，不僅各個時尚品牌紛紛推出藍紫色的單品，保養品牌也紛紛以類似的色系作為新的瓶身設計，超好看的色調讓保養品拿在手上都很顯白，放在桌上更是醒目好看，讓人忍不住想一用再用。

1.嬌蘭 蘭鑽極萃氧生乳霜

嬌蘭頂級的蘭鑽系列推出極萃氧生乳霜，歷經15年研究，從3萬多種蘭花中找出高原赤箭蘭、流蘇石斛蘭，採用蘭花根部高濃縮分子，打造出第五代蘭鑽乳霜，不僅是對肌膚抗老、撫紋擁有很好的效果，細緻的質地更可以打造出澎潤飽滿的膚觸。

2.資生堂 御光奇肌抗皺淨煥活膚精華

「維他命A」最近成為很夯的抗老成分，這次推出活膚精華作為肌膚的前導液，水狀質地可以幫助肌膚迅速吸收，裡面添加天然舒緩的紫色植物植萃，萃淬煉薰衣草、紫蘇葉、迷迭香、覆盆子果、芍藥根，可以幫助肌膚舒緩保濕，同時對抗老化。

3.黛珂 超微導全能修護精粹

2021年9月日本上市首週，創下每15秒就賣出一瓶的銷售佳績，黛珂「全新小紫瓶」超微導全能修護精粹，兼具修護及抗老等多工效能，比起前一代加更多修護成分，因此質地更加濃稠，但一推開卻可以精準注入肌膚，滲透進底層達到修護效果。

4.巴黎萊雅 三合一卸妝潔顏水（玻尿酸高效溫和型）

巴黎萊雅的潔顏水向來以「超好卸、卸後不緊繃」的好口碑，讓許多美妝控持續回購不間斷，最近再度針對敏感肌膚推出玻尿酸高效溫和型，裡面僅有8種成分可以避免肌膚敏感，同時添加玻尿酸成分，能夠帶給肌膚保濕滋潤，包準洗卸完肌膚一點都不緊繃。