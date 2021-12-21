蕭敬騰最新行頭好眼熟！　紅、藍配色撞衫「蜘蛛人」

記者王則絲／台北報導

藝人蕭敬騰近日於社群上貼出最新休閒風造型，他身穿一件紅、藍配色的連帽外套，馬上就讓網友們聯想到最近的漫威夯片《蜘蛛人》，就像最初蜘蛛人用連帽衫自製的英雄裝一樣，紛紛問道：「你是不是在cos蜘蛛人？」且身上的行頭看似休閒，實則來頭不小。

▲蕭敬騰釋出最新造型穿搭照。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）



蕭敬騰近日釋出新專輯《隔離套房2827》首波主打歌《最最愛》，讓許多粉絲們都難掩興奮。而近日蕭敬騰於社群上貼出最新的行頭造型，總是站在潮流尖端的老蕭果然是不得了，身上紅、藍配色的休閒連帽外套，來自GUCCI與The North Face聯名的最新單品，身旁的搶眼圖騰行李箱以及行李袋，則是GUCCI 100週年系列所推出，上頭的Gucci centennial圖騰像萬花筒一樣散射開來，相當高調時髦。

▲蕭敬騰新穿搭照被網友說是Cos蜘蛛人。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）



只不過因為正逢漫威最新電影《蜘蛛人：無家日》上檔，讓蕭敬騰身上這件紅藍配色的外套，立刻就讓網友聯想到「蜘蛛人」最初始的連帽外套裝扮，以及正紅與正藍的配色也正是蜘蛛人的代表色，「你是不是在cos蜘蛛人？」、「有蜘蛛人的Fu。」

▲另外，剛回國不久的周興哲也搶先穿上了最新的GUCCI與The North Face聯名系列。（圖／翻攝自周興哲IG）