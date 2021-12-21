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說・流行／新一代「聯名王」Ader Error要認識　「無性別」設計怪得可愛

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記者王則絲／台北報導

有在關注潮流訊息的朋友們，應該會覺得「Ader Error」這個名字很耳熟，近年來Ader Error不斷與各品牌推出聯名企劃，成為新一代的「聯名王」，如果你還沒聽過，就更該進一步認識了！Ader Error是一個韓國新銳品牌，最著名的就是他「無性別」的設計理念，加上怪得可愛的風格，短時間內就成功爆紅，受到明星藝人們的喜愛。

▲ADER ERROR 。（圖／翻攝自IG）

▲Ader Error近年來積極與各界展開聯名，成為新一代「聯名王」。（圖／翻攝自IG@ader_error，以下同）

Ader Error於2014年創立，與一般大家認知中的時尚品牌不同，Ader Error並沒有所謂的創意總監，也就是領導地位的設計師，它由20多位從事各行各業的人士共同營運打造，包括做廣告、建築、餐飲、室內設計⋯⋯的專業人士，以此囊括更多來自各方的創意，每個成員都是平起平坐，站在同一陣線上，且他們都沒有公開露面過，是相當神秘的品牌。

▲ADER ERROR 。（圖／翻攝自IG）

Ader Error名稱中的A指的是Aesthetic，D指的是Drawing，er則是人的意思，所以Ader意旨美學畫家，Error則是字面上的錯誤之意，帶有負面意思，因為品牌認為沒有任何事物是完美的，加入了Error才有值得欣賞的地方。

另外Ader Error有一條理念規章「FINE」，F代表Fun，創作內容永保趣味；I代表Immediate，只要是任何想做的事就馬上去做；N代表New，把目光及注意力放在新事物上頭；E代表Easy，讓所有人都可以輕易接觸，不做曲高和寡的事。

▲ADER ERROR 。（圖／翻攝自IG）

Ader Error最大特色就是「無性別」的設計概念，服裝剪裁都以寬鬆為主，以往甚至不分尺寸，大膽的復古色系、拼接色塊也都是亮眼的特色，有時有些前衛、有時又怪得很可愛，他們在視覺上下足功夫，形象照每每都如同藝術品一般精彩。

Ader Error創立短短幾年間便打中年輕人的心，包括BLACKPINK的Jennie、泫雅、李聖經、李敏鎬、朴寶劍都是粉絲，近年更積極展開聯名動作，不久前才推出與 ZARA的聯名系列，今年稍早則是與知名3C周邊品牌CASETiFY帶來合作系列，也曾經與「小狐狸」Maison Kitsune推出合作，一波波都備受關注。

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關鍵字：

說流行, Ader Error, 韓國, 設計

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