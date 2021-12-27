無神「熊貓眼」氣色差又顯老　養成5大習慣成功告別萬年黑眼圈

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黑眼圈一直是讓許多人感到困擾的課題，不只讓人看起來精神不好、氣色差，還非常顯老，想要解決暗沉的黑眼圈問題，不是只單靠上妝遮瑕，而是要先弄清楚自己的黑眼圈屬於哪種類型，並養成以下5大生活習慣，就能成功告別萬年黑眼圈。

黑眼圈主要分為血管型、色素型、結構型、複合型等四大類型，血管型形成原因為多為過敏性鼻炎、睡眠不足所引起；色素型是因為異位性皮膚炎及長期日曬，造成黑色素沉澱；結構型則是天生的黑眼圈，可能因淚溝凹陷、眼周脂肪流失，使眼部周圍看起來特別暗沉；若同時擁有以上2至3種類型的黑眼圈，則稱為複合型黑眼圈。

▲看看自己是屬於哪種黑眼圈。（圖／小紅書@吉娜卡科技美容）

許多人為了改善黑眼圈問題，選擇使用偏方，如：水果片敷眼、雞蛋消腫、茶包冰敷等，但以上偏方若是使用錯誤，可能會造成皮膚過敏、甚至加深黑眼圈，其實想要告別惱人的黑眼圈問題，只需養成以下5個生活習慣即可改善。

睡眠充足

想要身體保持良好狀態，絕對少不了充足睡眠。每日睡滿7至9小時，可使精神為持在神采奕奕的狀態，若是睡的不夠，不只會造成黑眼圈問題，還會連帶影響免疫系統下降、代謝功能變差、皮膚快速老化等問題。

飲食調理

飲食均衡絕對是不變的真理，想要讓身體機能保持良好狀態，每日必須攝取足夠的生鮮蔬果、蛋白質、水分，且可以多補充黑木耳、黑豆、紅棗、枸杞等活血化瘀的食物，不只能改善黑眼圈，還能明顯感覺到皮膚變好了。

▲飲食均衡才能養出健壯身體及好精神。（圖／小紅書@固力果guriko）

防曬不可少

紫外線是皮膚最大的敵人，不只會加速皮膚老化，長期照射還會造成黑色素沉澱，為了避免紫外線傷害皮膚，每日出門塗抹防曬絕對不可少！除了擦防曬之外，還可以隨身攜帶墨鏡、抗UV陽傘、帽子等防曬用品，不只可避免色素沉澱、黑眼圈的形成，同時還能保護肌膚不受傷。

▲不只要記得擦防曬，帽子外套也要備好。（圖／小紅書@Milk Skin奶肌，@一把食鹽）

按摩冰球、熱敷不可少

使用熱敷保養可增加眼周血液循環，改善微血管不暢所造成的血管型黑眼圈；也可使用美容冰珠輕輕按摩眼周，減緩黑眼圈並消除眼睛水腫。想要舒緩眼壓，改善眼周血液絕對沒問題，但要切記不能冷熱交替敷眼，避免造成眼睛負擔，且溫度要保持適中較為恰當。

▲適當熱敷與冰敷，可減緩眼睛壓力。（圖／小紅書@石大小姐，一點都不想學習）

護膚、保濕要做好

選擇保養品時，可優先選擇成分溫和、單純，且自己使用後不會過敏的保養品，為皮膚注入養分；另外，眼周的肌膚較薄，若沒有做好保濕補水，很容易產生細紋，因此除了日常護膚品外，也可以使用眼霜產品，改善眼周暗沉。

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