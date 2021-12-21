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年末聚餐多！營養師教5招「吃大餐不發胖」：甜點飲料2選1

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▲▼ 營養師教吃大餐不發胖5招小技巧。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師教5招飲食調整技巧和2觀念，開心吃大餐也不怕胖。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

年末聚集了聖誕節、跨年等節日，各種聚餐、歡慶party特別多，吃大餐的頻率變得很高，很多人就會在吃大餐前開始節食不吃東西，甚至聚會當下什麼都不敢吃，怕吃太多好罪惡，導致吃得好委屈好痛苦。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了吃大餐不發胖的2大關鍵和5個飲食調整小技巧，這樣吃負擔較小不怕胖，也能吃得開心。

▲▼ 營養師教吃大餐不發胖5招小技巧。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃心態調整，都吃大餐了就放鬆吃

蕭瑋霖建議，既然都花錢了，就放鬆地吃吧！基本上吃一頓大餐的影響有限，不會因為一餐吃多了就必胖，但如果真的感到罪惡，就從其他餐來做適度調整，透過整日飲食的份量控制，讓大餐時能吃得開心。

▲▼ 營養師教吃大餐不發胖5招小技巧。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃先確認大餐是哪種類型的食物

先了解食物類型，就能安排其他餐的食物份量，像是如果晚上想吃燒烤，白天就以蔬食為主；而火鍋或是合菜類型，可以多搭配蔬食，相對之下比較均衡，所以當日的其他餐可平均減少份量，這樣晚上就可以吃比較多。

透過不同類型食物的分配，把特定營養素移到大餐的時候也是不錯的方法，但隔天還是建議要恢復均衡飲食，搭配適度運動。

▲▼ 營養師教吃大餐不發胖5招小技巧。（圖／翻攝unsplash、pexels）

除了以上兩大觀念，蕭瑋霖更分享5個飲食調整的小技巧，可以應用在大餐前後，讓吃大餐的負擔減小。

1.當日飯量減半

減少飯量可以大幅減少熱量攝取

2.控制飲酒量

酒精是造成體脂累積的最大元兇之一，要特別注意不要喝太多，如果要喝，建議控制在一杯啤酒的量就好。（並注意酒後不開車，開車不喝酒）

3.甜點、糖飲二擇一

吃大餐時，不要狂喝飲料或猛吃甜點，建議2選1，吃一份就好，避免過多精緻糖的攝取，以免對身體負擔很大。

4.醬料減半

不管是火鍋或燒烤類，大餐通常都會沾很多醬或很多調料，無形中鈉含量就偏高，建議醬料減半。

▲▼ 營養師教吃大餐不發胖5招小技巧。（圖／翻攝unsplash、pexels）

5.以無糖茶水取代飲料

呼應第3點「甜點糖飲2選1」，建議配餐的飲品選擇無糖茶水，減少熱量及糖的攝取。

最後，他也提到，有些人會問說「如果當天要吃大餐，可不可以就只吃一餐？」他不建議這樣做，因為通常只吃一餐對整日所需熱量來說會不夠，這樣反而會影響到基礎代謝率，甚至是影響健康，建議還是要吃到均衡飲食份量。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 發胖, 變胖, 大餐, 飲食, 控制, 秘訣, 關鍵, 營養師

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