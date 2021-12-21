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曾馨瑩與大陸男星撞63,000元男裝　腳踩香奈兒鞋跳霹靂舞

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▲▼ 曾馨瑩 。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

▲曾馨瑩穿CELINE要價63,000元針織連帽上衣，出席納入青年奧運比賽的霹靂舞BREAKING推廣活動。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

記者陳雅韻／台北報導

郭台銘夫人曾馨瑩婚前是知名舞者，婚後更是盡心盡力支持舞蹈團體，今她於IG開心分享霹靂舞BREAKING納入青年奧運比賽，帶著同樣愛跳舞的長女妞妞一起支持年輕選手進軍2024青年奧運，母女倆更小試身手跳一段舞，成為全場焦點，她一身穿搭看似休閒，其實都出自CELINE、香奈兒（CHANEL）等一線大牌。

▲▼ 曾馨瑩 。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

▲大陸男星王鶴棣也曾穿同款CELINE連帽上衣。（圖／CELINE提供）

曾馨營所穿的灰色針織連帽上衣，兩條落在胸前的帶子上有CELINE字樣洩露了品牌，要價63,000元，此中性款上衣出自CELINE男裝系列，讓她與大陸男星王鶴棣恰巧撞了同款，她再搭配膝蓋破洞設計的黑色丹寧褲，潮味十足。

▲▼ 曾馨瑩 。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

▲曾馨瑩（右）與長女妞妞一起跳舞小試身手。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

而曾馨瑩所穿的運動鞋也很吸睛，白色鞋身搭配藍色邊飾、螢光黃鞋帶、橘色鞋舌顯得繽紛活潑，鞋後跟裝飾「CHANEL」字樣，點出是香奈兒的設計，看似簡單的運動風穿搭，暗藏許多精緻細節。

▲▼ 曾馨瑩 。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

▲曾馨瑩（左）與舞者擺pose合影，腳上穿香奈兒繽紛的運動鞋。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

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關鍵字：

曾馨瑩, CELINE, CHANEL, 香奈兒

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