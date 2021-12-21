愛笑的人，運氣絕不會差！讓自己更幸褔的「7個小方法」

▲學習以下方法，教你通往幸福捷徑。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

每個人都希望能開心生活，但並不是每個人都知道如何去做，其實追求幸福是人的本能，以下7個小方法讓你離幸福更進一步，一起來試試！

#面帶微笑

愛笑的人，運氣絕不會太差，其實生活就像一面鏡子，你對著他笑，他就會對著你笑，平日沒事可以多練習微笑，告訴自己「你真的很好」，微笑不僅能為自己帶來好運，也能給他人帶來幸福感。

#享受獨處

每天被時間追著跑，記得留一點時間和自己獨處，和內心對話，感受內在的喜怒哀樂，不管是聽一首歌，或是動手做個拿手料理，都是生活中的小確幸。

# 不要太較真

有時候煩惱太多，其實都是自己腦補出來的，許多事情其實沒那麼困難，只是我們想得太複雜，太較真苦的是自己，煩惱少，心情自然好。

#做事不拖延

做好時間管理是幸福的第一步，把手邊事情分出輕重緩急，工作或是學習也要按時完成，答應他人的是要在規定時間做好，保握時間留有餘裕，對生活就更有掌控感。

#不斷學習

很多人讀書不多，但卻是想得太多，切記不管活到幾歲，都不要讓自己想的比做的多，如果想要保持競爭力，就應該要不斷學習、不斷提升。

#多說暖心的話

多說好話，很多時候要學著換位思考，多說暖心和讚美的話，這並不表示你事事都要迎合別人，而是內心仍保有自己的原則。

#多交正能量朋友

所謂近朱者赤，近墨者黑，多結交能帶給你正能量的朋友，他們能分享你的喜悅、分擔你的憂愁，困難時後願意伸手拉你一把。