fb ig video ETtoday search mobile

命理師揭6種「渣男面相」！這些「習慣性小動作」代表容易劈腿

>

編輯／JJ　圖／翻攝自微博

由於近日爆出王力宏與李靚蕾的離婚風波，讓不少民眾都藉著這個機會正視自己的感情生活，就怕遇上「渣男」。知名命理師詹惟中就曾在節目中分析過「渣男面相」，以下六種面容特徵，都是在渣男身上容易出現的，此外，如果一個人有抖腳、舔嘴唇、眨眼睛等習慣性小動作，也可能代表他容易劈腿。

▲面相。（圖／翻攝自IG）

詹惟中曾在節目中分享，以下六種面容特徵，都是「渣男」容易有的：

1. 大鼻子

2. 眼皮內雙

3. 眉毛前密後疏

4. 臉頰凹

5. 濃三角眉

6. 上唇有痣

▲面相。（圖／翻攝自IG）

「大鼻子」是民間廣泛認為男性對感情不忠的特徵，認為鼻子大代表越無法抗拒女色，另外，澳洲一項研究也指出，「鼻子大、臉型長、高額頭、大眼睛」，是屬於比較容易出軌的面相。只不過要記得面相學並不能代表一切，僅供參考，不必太過迷信，以免傷了人際關係的和氣。

除此之外，渣男可能也常會出現一些小動作，像是抖腳、舔嘴唇、頻頻眨眼睛⋯⋯都是一種跡象，可能代表這個人容易出現劈腿、說謊成性、感情界定模糊、關係不分明等情況。也有許多女性舉例，自己遇過的渣男常會有哪些行為，包括在還不夠熟識時就使用對方的餐具、喝對方的飲料，以及有自戀傾向，到哪都要照鏡子，再來就是習慣借酒裝瘋，吃女生豆腐。

►「渣男吸引機」星座女TOP3！雙魚上榜不意外、第一名最缺愛

►感情中「自戀型人格」的7大跡象要注意　遇上了唯一解方是「快離開」

關鍵字：

渣男, 渣男面相, 面相, 感情, 男女, 愛情

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

個性強勢、非常有主見的3大星座！Top 1對自己充滿自信，不喜歡被管

個性強勢、非常有主見的3大星座！Top 1對自己充滿自信，不喜歡被管

王力宏金牛才第二！「最自戀星座」Top 3 　冠軍超愛狡辯遇到快逃

王力宏金牛才第二！「最自戀星座」Top 3 　冠軍超愛狡辯遇到快逃

陳妍希撞衫「小9歲」楊紫贏了！逆齡回春狀態超驚艷　網：瘦好多

陳妍希撞衫「小9歲」楊紫贏了！逆齡回春狀態超驚艷　網：瘦好多

心理諮商師：6種「有毒人」少碰，讓你煩惱少很多 曾馨瑩與大陸男星撞6.3萬元男裝　腳踩香奈兒鞋跳霹靂舞 經常綁髮也不行？頭皮最怕的「6件事」，難怪頭髮一直掉！ 國際超模僅靠「一線遮胸」大尺度引熱議！超狂「皮帶裝」比沒穿還辣 日網超夯「碎雞蛋心測」！　一個動作看高敏感指數、隱藏魅力 安格斯12星座一周運勢12／20-12／26　聖誕假期到，天蠍荷包告急 愛笑的人，運氣絕不會差！讓自己更幸褔的「7個小方法」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面