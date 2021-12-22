命理師揭6種「渣男面相」！這些「習慣性小動作」代表容易劈腿

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由於近日爆出王力宏與李靚蕾的離婚風波，讓不少民眾都藉著這個機會正視自己的感情生活，就怕遇上「渣男」。知名命理師詹惟中就曾在節目中分析過「渣男面相」，以下六種面容特徵，都是在渣男身上容易出現的，此外，如果一個人有抖腳、舔嘴唇、眨眼睛等習慣性小動作，也可能代表他容易劈腿。

詹惟中曾在節目中分享，以下六種面容特徵，都是「渣男」容易有的：

1. 大鼻子



2. 眼皮內雙



3. 眉毛前密後疏



4. 臉頰凹



5. 濃三角眉



6. 上唇有痣

「大鼻子」是民間廣泛認為男性對感情不忠的特徵，認為鼻子大代表越無法抗拒女色，另外，澳洲一項研究也指出，「鼻子大、臉型長、高額頭、大眼睛」，是屬於比較容易出軌的面相。只不過要記得面相學並不能代表一切，僅供參考，不必太過迷信，以免傷了人際關係的和氣。

除此之外，渣男可能也常會出現一些小動作，像是抖腳、舔嘴唇、頻頻眨眼睛⋯⋯都是一種跡象，可能代表這個人容易出現劈腿、說謊成性、感情界定模糊、關係不分明等情況。也有許多女性舉例，自己遇過的渣男常會有哪些行為，包括在還不夠熟識時就使用對方的餐具、喝對方的飲料，以及有自戀傾向，到哪都要照鏡子，再來就是習慣借酒裝瘋，吃女生豆腐。

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