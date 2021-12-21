心理諮商師：6種「有毒人」少碰，讓你煩惱少很多

▲仔細挑選朋友，挑錯容易惹禍上身。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

編輯／Lily

生活中總有些人或是朋友，讓你因為某些原因不想靠近，《小紅書》知名心理師博主語希更提出，6種「有毒人」少碰，能夠讓你煩惱少很多。

#水仙花人

水仙花人就是泛指自戀型人格，這類人只在乎自己感受，希望受人特別注目，內心深處覺得自己特別優秀，特別擅長透過否定對方來掌握主控權，缺乏同理心，在自戀之下其實非常脆弱。

#控制狂

擁有極強的掌控慾望，喜歡支配他人，判斷事情非常極端，非黑即白，會如此有掌控慾望，其實內心充滿著焦慮不安也缺乏自信。

#能量吸血鬼

有一種人總喜歡抱怨，和他相處你容易在不知不覺中，損耗過多的精力，利用你的傾聽和關注，當成自己的情緒調節器，但當你想要分享心事時，他們通常沒有耐心，總喜歡把話題再轉移至自己身上。

#搬弄是非的人

有些人喜歡沒事找事做，總喜歡把白說成黑，惟恐天下不不亂，喜歡閒聊別人的私生活當作話題，利用這些八卦來刷存在感。

#忌妒狂

人多少都會有點忌妒和比較心，但是忌妒狂總是見不得人好，不可能真心為你感到高興，更多時候喜歡把你當成競爭者，總覺得別人會威脅到自己，他們內心自卑，沒辦法肯定自己價值。

#習慣性說謊者

有的人喜歡說謊成精，不管大事小事都喜歡用謊言搪塞，透過說謊隱藏內心或是博得同情，甚至是逃避衝突，當對方相信謊言時，他們又會沾沾自喜，某種程度喜歡操控他人心理，很要不得。

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