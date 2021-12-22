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落髮毀顏值！6大類「養髮食物」吃起來　遠離白髮、禿頭危機

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▲▼ 6類養髮食物。（圖／翻攝ＩＧ,unsplash）

▲亮麗豐盈的秀髮能為美麗更加分。(圖／翻攝IG@sooyaaa__）

編輯／Amanda　

有句話說「頭髮是女人的第二張臉」，擁有一頭柔順亮麗的光澤秀髮絕對能為美麗和氣質加分；相反而說，落髮問題一出現，顏值再高也沒用。除了掉髮，白髮、髮絲乾枯都是讓人困擾的「頭髮」問題，想要養出健康美麗秀髮，除了做好清潔、保養，飲食也很重要，美國知名皮膚科醫師Dr. Dray就曾分享以下6大類食物對頭髮養護的重要性，快來檢視看看自己的飲食。

＃維生素H

被稱為「頭髮維他命」的生物素（Biotin）是維他命B群的一員，又稱維生素B7、維生素H或輔酶R，有益於毛髮生長及強健髮質，對於頭髮健康不可少，曾有研究發現，缺乏生物素會導致脫髮。

一般情況下，身體能從食物中攝取足夠的生物素，不需要額外補充，但如果是常吃生蛋白的人，因為生蛋清裡含有一種抗生物素蛋白會影響生物素的吸收，可以多吃酪梨、杏仁、核桃、鮭魚或深綠色蔬菜等富含生物素的食物來補充。

▲▼ 6類養髮食物。（圖／翻攝ＩＧ,unsplash）

▲多吃雞肉補充蛋白質，避免蛋白質攝取不足影響頭髮生成。(圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

＃蛋白質

蛋白質中富含的胺基酸是頭髮構成的重要元素，對於頭髮的生成及髮量維持非常重要，若是蛋白質的攝取量過少就無法順利生成角蛋白質，進而使得毛髮變細，甚至發生分岔、掉髮等問題。

而這些胺基酸可從肉類、魚、雞蛋、牛奶、豆類、堅果類等食物中獲取，還有全穀類、水果和蔬菜也都富含這些胺基酸。

＃鐵質＆葉酸

人體靠血紅素運輸氧氣，包含頭皮也需要足夠氧氣的滋養，而鐵和葉酸都是補血的重要元素，且葉酸對於頭髮的再生和預防白髮來說也很重要，像是羽衣甘藍、蘆筍、菠菜、青花椰菜等蔬菜都富含葉酸。而鐵質除了有助於補血，也能幫助預防脫髮，可多吃牛肉、雞肉、奶製品、黑芝麻、海帶或深綠色蔬菜補充鐵元素。

▲▼ 6類養髮食物。（圖／翻攝ＩＧ,unsplash）

▲奇異果、草莓、黑莓、柳橙等水果都富含維生素C。(圖／翻攝unplash）

＃維生素C

維生素C可以促進鐵的吸收，且具有抗氧化功能，對於預防脫髮、白髮和維持頭髮健康都有不小作用，而富含維生素C的食物包括奇異果、芭樂、草莓、木瓜、花椰菜、苦瓜、甜椒、芥蘭菜等。

＃鋅

鋅元素參與人體內許多生理作用與酵素反應，在毛髮組織的生長和修復中有著重要作用，對於脫髮和頭髮細弱有一定影響。像是生蠔、牡蠣等貝殼類海鮮和豆類、堅果、全穀類等食物都含有豐富的鋅。

▲▼6大類「養髮食物」。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲核桃含有豐富EPA和DHA，可幫助滋養頭髮。(圖／翻攝unplash）

＃魚油

魚油可幫助滋養頭髮，且對於頭皮健康及預防因自由基引起的白髮都有一定功用，像是魚類、海藻、核桃、亞麻籽都含有豐富的EPA和DHA。

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頭皮, 頭髮, 頭皮護理, 保養, 養髮, 食物, 掉髮, 落髮, 脫髮, 問題, 改善, 預防, 營養, 皮膚科醫師, 醫生

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