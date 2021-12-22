經常綁髮也不行？頭皮最怕的「6件事」，難怪頭髮一直掉！

▲洗頭的水溫和水柱的強弱都有大學問。（圖／Pexels，以下同）

編輯／Amber

每次去髮廊染燙，總被髮型師嫌頭皮敏感、髮質差嗎？其實頭皮就像是滋養頭髮的土壤，頭皮狀況差，髮質當然不可能好，頭髮專家提出頭皮最怕的6件事，正確護理頭皮，髮質才會越來越好！

#洗髮精直接抹頭皮

很多人為了省事喜歡直接把洗髮精倒在頭頂上，因為洗髮精尚未和水接觸，這樣容易刺激頭皮，長期更可能造成掉髮狀況。

#護髮乳抹頭皮

現代人護髮觀念越來越好，洗髮後一定會使用護髮乳或是髮膜來修護頭髮，但護髮並不能抹在頭皮上，這樣容易堵塞毛囊，使得發癢、落髮問題大增。

#用水柱沖洗髮旋

洗頭沖水的水流必須留意，不要在頭髮稀疏或是髮旋處用太強的水過度沖洗，這樣會使頭皮受損，容易加速頭髮掉落。

#用太熱的水洗頭

油性頭皮的人總以為用熱水洗髮，較能夠去油，其實這觀念大錯特錯，過熱的水會帶走過多的頭皮油脂，反而使得頭皮出油狀況越來越嚴重。

#用指甲抓頭皮

你都怎麼洗頭呢？有人特別喜歡有指甲來抓頭皮，覺得特別舒服，但是若是用力過大，頭皮被抓破，容易導致感染，甚至是引起毛囊炎。

#經常綁頭髮

曾有研究指出，每天都綁髮，尤其是綁髮特別緊會使頭皮拉力加大，增加落髮風險，專家建議善選綁髮繩，另外不要綁得過緊。