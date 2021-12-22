fb ig video ETtoday search mobile

經常綁髮也不行？頭皮最怕的「6件事」，難怪頭髮一直掉！

>

▲▼頭皮最怕的「6件事」。（圖／Pexels）

▲洗頭的水溫和水柱的強弱都有大學問。（圖／Pexels，以下同）

編輯／Amber

每次去髮廊染燙，總被髮型師嫌頭皮敏感、髮質差嗎？其實頭皮就像是滋養頭髮的土壤，頭皮狀況差，髮質當然不可能好，頭髮專家提出頭皮最怕的6件事，正確護理頭皮，髮質才會越來越好！

#洗髮精直接抹頭皮

很多人為了省事喜歡直接把洗髮精倒在頭頂上，因為洗髮精尚未和水接觸，這樣容易刺激頭皮，長期更可能造成掉髮狀況。

▲▼頭皮最怕的「6件事」。（圖／Pexels）

#護髮乳抹頭皮

現代人護髮觀念越來越好，洗髮後一定會使用護髮乳或是髮膜來修護頭髮，但護髮並不能抹在頭皮上，這樣容易堵塞毛囊，使得發癢、落髮問題大增。

#用水柱沖洗髮旋

洗頭沖水的水流必須留意，不要在頭髮稀疏或是髮旋處用太強的水過度沖洗，這樣會使頭皮受損，容易加速頭髮掉落。

#用太熱的水洗頭

油性頭皮的人總以為用熱水洗髮，較能夠去油，其實這觀念大錯特錯，過熱的水會帶走過多的頭皮油脂，反而使得頭皮出油狀況越來越嚴重。

▲▼頭皮最怕的「6件事」。（圖／Pexels）

#用指甲抓頭皮

你都怎麼洗頭呢？有人特別喜歡有指甲來抓頭皮，覺得特別舒服，但是若是用力過大，頭皮被抓破，容易導致感染，甚至是引起毛囊炎。

#經常綁頭髮

曾有研究指出，每天都綁髮，尤其是綁髮特別緊會使頭皮拉力加大，增加落髮風險，專家建議善選綁髮繩，另外不要綁得過緊。

關鍵字：

頭皮, 護髮, 落髮, 錯誤

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

陳妍希撞衫「小9歲」楊紫贏了！逆齡回春狀態超驚艷　網：瘦好多

陳妍希撞衫「小9歲」楊紫贏了！逆齡回春狀態超驚艷　網：瘦好多

日網超夯「碎雞蛋心測」！　一個動作看高敏感指數、隱藏魅力

日網超夯「碎雞蛋心測」！　一個動作看高敏感指數、隱藏魅力

明年「齊瀏海」大勢回歸！申敏兒、姜漢娜都剪　髮型師點出最美長度

明年「齊瀏海」大勢回歸！申敏兒、姜漢娜都剪　髮型師點出最美長度

心理諮商師：6種「有毒人」少碰，讓你煩惱少很多 安格斯12星座一周運勢12／20-12／26　聖誕假期到，天蠍荷包告急 經常綁髮也不行？頭皮最怕的「6件事」，難怪頭髮一直掉！ 國際超模僅靠「一線遮胸」大尺度引熱議！超狂「皮帶裝」比沒穿還辣 女星搶穿「螢光綠裙」成大型撞衫現場　木村光希「膚色太黑」慘敗！ 個性強勢、非常有主見的3大星座！Top 1對自己充滿自信，不喜歡被管 楊冪「鏽金高衩禮服」放送細長美腿　　網再毒舌：到底誰會穿土豪金

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面