寒流來襲　玉米式穿法「只穿2件」不臃腫　1秘訣比洋蔥法再暖20%

▲寒流來襲，用玉米式穿搭看起來更輕盈，也更加保暖。（圖／unsplash，以下同）

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入冬後最強冷空氣即將在週末耶誕節報到，天氣預報此波冷氣團有可能會出現10度以下低溫，加上水氣足，體感溫度可能會更冷，適逢節慶來臨，很多人都已經安排聚會或外出跑趴，大家以熟悉的洋蔥式穿法近年已過時，現在高緯度的日本、韓國已採用「玉米式穿法」，最少2件件能有效保暖。

冬天因為室內室外溫差大，許多人認為洋蔥式穿法調整方便，若覺得熱只需脫衣調節就好，但事實上造成很多不便，包括脫下衣服無法寄放，只能拎在手上，且在穿脫之間產生忽冷忽熱也容易讓身體感冒，另外，選錯外套會讓身體更不保暖。

近年「玉米式穿法」漸漸盛行，只要裡用外套穿脫調節室內室外溫度即可，且最多3件的穿法，也讓身體看起來不臃腫，方便穿搭且乾淨利落，此外還能比洋蔥式穿法增加20%的保暖效果，掌握3個重點就能用少量衣服達到足夠保暖。

內層選貼身

內從選擇貼身、輕薄的衣物，最好是發熱衣，發熱衣有聚酯纖維及棉質兩種選擇，前者保暖效果佳，且輕薄方便，後者則較適合皮膚敏感，非棉質容易長疹子的民眾，但無論何種材質，都要以貼身輕薄2個重點來做選擇。

中層不需太厚

如果不是很冷，其實中層衣物不一定需要，若天氣非常寒冷或本身很怕冷，亦或考量內層衣物很貼身不想直接露出，就可再穿上中層衣物，切記不要選擇太厚的中層衣，也不建議穿高領，避免脖子發汗感覺過熱，也會讓頸子不舒服，可以用好穿脫的圍巾代替。

外層最好選「長版」

外層衣物是保暖重點，玉米式穿法很重要的概念就是「熱空氣膜」，意思是內層衣物跟外層的外套大衣中間，需要有一點空氣來隔絕外面的溫度，而在其中的空氣必須是「暖的」，就是身體自己散發的熱能，「保暖抗風」是外套選擇的重點。

內層衣服薄與透氣，讓身體熱能散發出來，然後用有效保暖的外套來留住熱，形成一個空氣層，就能有效保暖，建議大衣不要緊貼身體，且最好是長版到膝蓋，增加暖空氣滯留空間跟保暖面積。而下半身選擇，若很冷時不要穿無法蓄熱的牛仔褲，有刷毛的褲子是最好選項。