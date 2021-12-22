日男票選「最受歡迎的女生穿搭」TOP 5！第一、二名根本偷懶必備

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@roses_are_rosie、@dlwlrma

男女對穿搭的看法其實有很多不同，有時候女孩精心打扮，想給異性留下好印象，對方卻不一定懂得欣賞，日本網站CanCam就曾做過一項調查，找來許多男性票選出「最受歡迎的女生穿搭TOP5」，快來看看有哪幾項，下次約會時就能當作參考了。

TOP5：露肩上衣

露肩上衣在隨性之中帶點性感，微微的裸露能吸引男性目光，散發出十足女人味。不管是平口或斜肩版型都很好看，下半身搭配裙子、褲子…，能打造出甜美、率性等不同風格。

TOP4：合身針織衫

針織衫是冬季必備單品，比起寬鬆版型，合身款式更受男性歡迎。緊身的針織衫可以展現出身體曲線，讓你不會因為穿太多而胖成一顆球，在保暖的同時，也會散發溫暖柔和的女性氛圍。

TOP3：清新風格

當你不知道如何穿搭時，簡單就是王道，比起過度打扮，男性更會被清新風格穿搭所吸引。可以選用白、杏色等同色系單品，打造出優雅又有協調感的造型。

TOP2：帽子

想讓穿搭更有亮點，帽子是一大秘密武器，雖然可能只是為了遮沒洗的頭髮，卻給男孩們一種用心打扮的感覺，看起來特別可愛。像報童帽、貝雷帽等款式，既能修飾臉型又能增添時尚感。

TOP1：連身裙

第一名就是萬年不敗的連身裙，不需要特別想怎麼配，只要一件就搞定，而且款式眾多，能輕鬆變換不同風格。剪裁簡單、合身的款式，看起來成熟有氣質，A字版型、碎花款則活潑可愛。





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