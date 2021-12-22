歐陽娜娜撞衫虞書欣竟顯老態！「身材弱點看光」網：好壯





▲虞書欣（左）、歐陽娜娜撞衫。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星歐陽娜娜時常在社群軟體PO出美照與粉絲互動，昨日冬至她就分享一系列私服穿搭，以CHITO x GIVENCHY聯名系列上衣擺拍。而眼尖網友發現，恰好與陸女星虞書欣撞衫了，兩人不僅穿著神複製，連出鏡POSE也幾乎一樣，引起網友熱議，「歐陽娜娜竟然看起來比較老」。

▲歐陽娜娜身穿CHITO x GIVENCHY聯名系列上衣 。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜是紀梵希（GIVENCHY）新任代言人，自然時常穿著品牌服飾擺拍，最新PO文中她以一頭俐落肩上短髮出鏡，妝容非常清淡，她身穿CHITO x GIVENCHY聯名系列上衣，遍佈其中的印花與條紋豐富層次感，只不過衣著尺寸似乎刻意穿大，讓歐陽娜娜身材比例看來失衡，「頭小身體大」不但不顯瘦，反而有些豐腴。

▲網友認為虞書欣少女感更勝一籌。（圖／翻攝自微博）

26歲女星虞書欣過去參加《青春有你2》獲得極佳觀眾緣，與歐陽娜娜同樣走甜美少女風，恰巧她也在近期穿著同款上衣擺拍，特別以盤髮傳遞氣質溫婉的形象，營造截然不同的美感，也少了比例的失重感，整體風格年輕許多。此次兩人相差5歲撞衫，網友卻普遍認為，「娜娜才21歲，但虞書欣看起來比較年輕」、「娜娜的短髮太單薄」、「娜娜有些憔悴」、「看起來顯胖」。

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