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一口氣收兩家　猿田彥微風南山、松菸誠品明年1月收攤

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▲猿田彥珈琲台中園道店7/20開幕　前二天商品全品項9折。(圖／誠品提供)

▲猿田彥珈琲2018、2019年大舉在台展店，明年一月後僅剩3間。(圖／誠品提供)

記者蔡惠如／台北報導

日本東京熱門咖啡店猿田彥Sarutahiko Coffee，在台與誠品生活合作，近期宣布在明年1／4起，將收掉台北松菸、微風南山共兩間分店，目前在台店數僅剩3家，網友紛紛嘆可惜，表示「咖啡明明很不錯」、「很喜歡松菸店的氛圍，好可惜」。對此誠品僅表示為策略調整。

猿田彥為東京惠比壽知名咖啡店，2018年誠品南西開幕時在台設立第一個分店，引發民眾排隊嚐鮮，平均要等上20分鐘才能買到一杯咖啡，且隨著誠品書店進駐三井台中港OUTLET，也開出台中首店，在台與誠品一同設立公司預計將在台深耕，然而在2021年底台灣僅剩5間門市，明年初更要再收掉2間。

▲猿田彥珈琲微風南山快閃店8/27登場　獨家推出「咖啡茶」 。（圖／猿田彥珈琲提供）

▲猿田彥珈琲在微風南山艾妥列分店將於1月中迎來最後營業日。(圖／誠品提供)

業界表示，台灣咖啡市場競爭多，後續引進台灣的咖啡店日本品牌如星乃、REC COFFEE也都很有話題，與誠品策略合作雖有優勢，但最後還是要回歸市場面。目前三井台中港店、台中園道店已經停業，位於誠品日本橋的分店，則在今年8月底收攤，松菸店也將於2022／1／4閉店，微風南山艾妥列店最後營業日則為2022／1／15。

誠品對此表示，因合約到期重新調整營運策略。猿田彥珈琲南西、信義店及華碩立德店仍持續為大家服務。

而台中「日日排隊」的超人氣福岡REC COFFEE，在台灣第二間崇德分店則在今（12／22）開放試營運，營業時間為每天上午10點至下午6點，因為一店排隊熱潮持續未歇，二店採取每天早上9：45於1樓開放現場候位登記、領取號碼排的方式入場。

▲福岡REC COFFEE台灣二號店12月開幕。（圖／業者提供）

▲福岡REC COFFEE台灣二號店12月開幕。（圖／業者提供）

▲REC COFFEE位於台中崇德的第二店12／22起開放試營運。(圖／REC COFFEE提供)

關鍵字：

猿田彥, Sarutahiko Coffee, 誠品, 台中港, 日本橋, REC COFFEE

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