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《魷魚》鄭浩妍憔悴曬「排骨胸」網心疼！　泡泡裙下暴瘦身材曝

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▲▼鄭浩妍 。（圖／翻攝自IG）

▲《魷魚遊戲 Squid Game》女星鄭浩妍 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

《魷魚遊戲 Squid Game》女星鄭浩妍爆紅，IG追蹤人數來到2300萬新高，還拿下精品LOUIS VUITTON（LV，路易威登）品牌大使、運動品牌adidas Originals品牌之友。不過鄭浩妍最新PO出的美照中，卻發現她身材對比過去又更加消瘦，整排胸骨清晰可見，憔悴狀態讓網友相當心疼。

▲▼鄭浩妍 。（圖／翻攝自IG）

▲鄭浩妍即便穿著豐盈的泡泡裙，身材還是十分消瘦  。（圖／翻攝自IG）

鄭浩妍是模特兒出身，她擁有176cm高挑身材，曾征戰各大時裝周在時尚圈小有名氣。雖然鄭浩妍過去就一直維持嚴苛身材管理，但最新PO出的畫面中，網友發現她似乎又變瘦了。鄭浩妍穿著紐約時裝品牌KHAITE半裙，以包裹住上半身的抓皺元素呈現，演繹出蓬蓬裙效果，雖然是帶有童趣氛圍的「泡泡裙」，但鄭浩妍穿著起來卻完全不顯臃腫，四肢幾乎沒有多餘贅肉，身材相當單薄。

▲▼鄭浩妍 。（圖／翻攝自IG）

▲鄭浩妍穿著黑色深V裙，胸前骨頭清晰可見 。（圖／翻攝自IG）

鄭浩妍在11月出席LACMA慈善晚宴時，暴瘦身材就有跡可循，當時她穿著LOUIS VUITTON的黑色深V裙，剪裁一路開到腰間，當時精修圖雖然不明顯，但鄭浩妍隨後PO文「排骨胸」卻非常清晰。據了解，鄭浩妍過去體重約49公斤，已是紙片人身材，爆紅後工作忙碌更瘦到45公斤以下，讓網友相當心疼，紛紛喊話讓她注意身體健康。

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關鍵字：

魷魚遊戲, Squid Game, 鄭浩妍, LOUIS VUITTON, LV

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