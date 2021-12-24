MOLLIFIX運動內衣特價1938元　勾勒完美胸型、穩定支撐超好穿

文／C編

高強度的運動一定需要厲害的裝備，才能讓效果達到最好，「Her森森」推出運動品牌MOLLIFIX優惠，包括運動內衣、訓練褲、連帽外套等各式服裝，最低下殺1938元，運動時穿上，不僅可以展現好身材，而且俐落好活動，舒適又自在。

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高強度前開拉鍊運動內衣（黑、草木綠），售價2280元、特價1938元

這款運動內衣屬於Sporty系列，是高強度運動內衣，適用於跑步、跳躍、舞蹈、拳擊等，專為亞洲女性胸圍設計，尺寸挑選更加多元，友善各種身型需求，坦克挖背設計加倍支撐，加寬下襬加強穩定胸型，達到防震效果，前開拉鍊設計方便好穿脫，滿足一切運動所需。

Truly小尻長腿撞色訓練褲（日暮灰、水墨綠+橘），售價2280元、特價1938元至2280元

適用於日常或各種強度運動，如跑步、瑜伽、壺鈴、拳擊等，臀部海鷗線設計，勾勒亞洲女性臀部曲線，展現出立體渾圓視覺效果，中高腰包覆與微前側修飾線能拉長腿部線條，同時提供運動時的完美支撐，穿上立即擁有纖長美腿，不管是外出穿搭還是運動都適合。

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TRULY網紗拼接防曬連帽外套（黑），售價4280元、特價3238元

輕盈薄透風衣面料手感舒適，腰線內縮設計修飾曲線，衣身下襬抽繩設計貼合身型，拼接彈力透膚網紗透氣排汗，微高領連帽設計防曬且擋風，收腰抽繩可自由調整鬆緊，內附調節式背帶，可穿可背且便於攜帶，搭配性強。