人頭馬紅金添喜瓶身　慕赫「More Luck」引好運　5款新春禮盒推薦

▲2020年各酒商推出新春限定禮盒，讓歡聚時刻更錦上添花。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

年末腳步近，開始佈局一月底即將來臨的農曆春節大日也是很合理的，面對春節家人朋友歡樂相聚的珍貴時刻，不少酒款也推出新春特別版包裝，人頭馬以紅金雙色為底，加上法式莊園的層層意象，讓擺設更顯優雅，慕赫則以More Luck上盒，引發來年好運，直接單純引人一笑。

Rémy Martin人頭馬 邑想限量禮盒

法國Rémy Martin人頭馬針對虎年獻上新春版「邑想限量版禮盒」，包括旗下人頭馬X.O特優香檳干邑、人頭馬1738特優香檳干邑、人頭馬VSOP特優香檳干邑3款均添上新裝，運用農曆新年必備的紅金雙色，搭配人頭馬莊園裡葡萄、蒸餾器與橡木桶等元素，呈現春節與法式干邑的歡樂連結。

Mortlach慕赫16年單一麥芽威士忌

與穆赫英文「Mortlach」近似的諧音「More Luck」為發想做為新春禮盒，其酒款以醇厚新酒注入雪莉貴族Pedro Ximenez與Oloroso中100%雪莉桶熟成，具有雪莉甜美與花果香調口感，新春款華貴大氣的正紅色搭配典雅的深藍色，加上細膩的描金線條，還有討喜文字自留也很ＯＫ。

格蘭菲迪Glenfiddich單一麥芽威士忌

全新格蘭菲迪21年限量精裝禮盒，以「嶄新的未來」為創作概念，以品牌最具代表性的「福鹿」象徵福祿，鮮明的手繪風格也相當吸睛，首度採用科技意象融入東西方薈萃景象，以鹿奔騰在未來感的宇宙星際中，象徵迎向嶄新未來。

軒尼詩2022新春藝術限量款

軒尼詩與藝術家張恩利合作，推出「軒尼詩V.S.O.P 2022春節限量版」與「軒尼詩X.O 2022春節限量版」，以張恩利特有的國畫技藝，在外盒上呈現行雲流水、栩栩如生的虎躍奔騰水流意象，加上紅黃色彩，點亮圓潤的曲線瓶身，匯聚出生機盎然的樂觀與朝氣。

皇家禮炮春節限定版

皇家禮炮21年祥獅獻瑞年節限定版以象徵喜氣與吉祥的紅寶石瓶身，將充滿過年喜氣富貴與吉祥旺運的大紅色、金色貴氣呈現於設計之中。台灣獨賣的「皇家禮炮23年福爾摩沙年節限定版」，則採用帝王紫，搭配融合台灣萬物元素年節新裝，傳遞出特有的年節心意。

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