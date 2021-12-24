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派對閃亮單品盤點！韓國火紅KOL穿PRADA辣翻　VALENTINO水晶包絕美

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記者王蓁蓁 / 台北報導

年末派對聚會不斷，從12月的聖誕交換禮物、跨年倒數，閃閃發光又亮眼的配件勢必是成為全場焦點的關鍵，往下滑看《ET FASHION》盤點各大品牌的閃亮單品，從PRADA、GUCCI、VALENTINO......一連串的搶眼配件，不論購入哪款，保證都能成為派對最受矚目的華麗主角。
 

PRADA

▲亮片盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲亮片盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲亮片盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲PRADA 乘著聖誕佳節推出 2021 Holiday 節慶系列。（圖 / 翻攝品牌官網）

趁著聖誕佳節，PRADA祭出全新2021 Holiday節慶系列，包括熱賣到不行的漁夫帽、近期狂刷IG版面的夯包Cleo腋下包、Re-Edition 2000年尼龍腋下包、以及經典優雅的莫卡辛跟鞋、髮箍等，就連服裝也都綴上超搶眼的水晶，另外更注入了全新「液態亮片刺繡」打造金屬虹彩，保證迷人又吸睛，每個角度都能閃耀出夢幻光澤。

▲亮片盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲韓國知名KOL Irene Kim也搶先在IG曬出PRADA Holiday 系列穿搭。（圖 / 翻攝IG@ireneisgood)

MIU MIU

▲亮片盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲亮片盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲MIU MIU 全新Nuit系列推出多款閃耀單品。（圖 / 翻攝品牌官網）

MIU MIU Nuit系列以法文中的「夜晚」命名，推出一系列閃耀單品，除了Q萌的水晶、亮片手袋外，MIU MIU此次的全新配件也十分惹人注目，以水晶鑲飾而成的MIU MIU字樣化身髮飾、耳環、項鍊等，少女時代成員潤娥也在近日最新登上的雜誌封面搶曬，只見她一身俐落的牛仔套裝，並運用水晶配件為極簡造型增添亮點，遊走在率性與撫媚之間。

GUCCI

▲亮片盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲亮片盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）▲GUCCI水晶「心臟包」可愛爆棚的模樣從系列多款手袋脫穎而出。（圖 / 翻攝IG@gucci）

GUCCI《詠嘆調ARIA》與BALENCIAGA（巴黎世家）推出的世紀聯名中，可愛爆棚的水晶「心臟包」從系列多款手袋脫穎而出，不論是繽紛的藍紅配色、亮黃色、以及銀色都搶眼吸睛，迷你包的尺寸雖然有點「廢」，不過比起裝東西，跑趴時裝「可愛」才是最重要的！細看鍊帶還能發現精緻的雙G Logo，滿滿細節難怪能擄獲女孩們的心。

▲亮片盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲碧昂絲（Beyoncé）以兩大品牌的Logo遍佈銀色閃片外套搶搭水鑽「心臟包」。（圖 / 翻攝IG@gucci）

VALENTINO

▲亮片盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲亮片盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）▲VALENTINO特別推出派對系列，將品牌夯包覆滿了施華洛世奇水晶。（圖 / 翻攝IG@leoniehanne、品牌官網）

VALENTINO也特別推出派對系列，品牌經典的羅馬鉚釘包、V Logo肩背包，全都覆滿了施華洛世奇（Swarovski）水晶，就連Logo都不放過，奢華模樣超級適合追求華麗風格的女孩們！帶去夜晚的派對閃爆現場，完全不用擔心造型被夜色吃掉。

CHANEL

▲亮片盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲多彩金屬亮片刺繡皮革「雙C LOGO皮穿鍊束口包」 。（圖 / 品牌提供）

▲亮片盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲皮穿鍊肩背包 。（圖／品牌提供）

CHANEL（香奈兒）秋冬高級時裝系列，帶來了一系列華麗又閃亮的包款，這款霓虹漸層束口包，以絢爛的亮片堆疊出藍、黃、紫、綠打造迷幻感，簡便的束口設計，就連日常也可搭配 ; 想要單純極簡的風格也有，透過不同角度的光源折射，包款的金屬亮片照樣隨時散發出多樣氛圍的夢幻感，背上身保證成為全場吸睛焦點。

▲亮片盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲CHANEL口紅盒鍊帶包，迷你模樣超級Q。（圖 / 品牌提供）

另外，同樣是秋冬CHANEL推出的口紅盒鍊帶包，圓筒輪廓加上經典的皮串鍊設計，可以直接掛上脖子如同項鍊一般，推開中央的「雙C」 Logo，就能直接放置口紅、唇膏，而且內附鏡子，讓女孩在派對時可以隨時補妝、保持美美狀態。系列也打造出多款配色，奢華水鑽質感爆棚，而想低調也有漆光亮面材質可供選擇。

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