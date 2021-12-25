「美少女戰士電棒捲」史上最華麗　用了真的可以夢幻變身

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《美少女戰士》是很多女孩的童年回憶，裡面出現過的變身器、魔法道具…造型都超華麗，讓人在現實世界也想收藏。這次《美少女戰士》就與日本小家電公司Tescom合作，推出了以「銀水晶」為靈感設計的電棒捲，還有變身器造型的修甲器，用了真的可以夢幻變身。

《美少女戰士》與日本Tescom公司合作，帶來了兩款聯名小家電。第一款是「美少女戰士電棒捲」，以「銀水晶」為靈感，設計出粉嫩、夢幻造型，機身是珠光粉烤漆，搭配閃亮鍍金，面板上有水手月亮的剪影，還加入粉色寶石、變身器胸針圖案等小細節。電棒捲除了外型美觀，用起來也很方便，有溫度記憶功能，不管是夾捲、夾直皆可，還附了唯美的收納袋。

第二款是以「變身器」為靈感設計的「修甲器」，共有五種款式，分別是月光仙子的月光公主權杖造型，以及水星、木星、火星、金星4位水手服戰士的星星變身器。修甲器有多種不同用途的配件可以更換，不管是要拋光、塑形、角質層護理、表面處理都有專用款，還可以切換速度。

喜歡卡通人物周邊的話，日本三麗鷗家族最近則推出了全新的「恐龍系列」，看Hello Kitty、布丁狗、大耳狗、美樂蒂等，穿上相應色系的恐龍裝整個萌度大增。這系列有推出玩偶吊飾、娃娃，還有鉛筆盒、文具、零錢包等實用小物，帶出門會讓你整天都有好心情。

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