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國際牌IH電磁爐、麵包機打折了！花2100元就能隨時在家煮火鍋

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文／C編

在家下廚，一定要找到最合用的小家電，做起事來事半功倍，生活更簡單舒服，「Her森森」推出Panasonic國際牌小家電優惠，有IH電磁爐、變頻製麵包機等，輕鬆做出各種美味的料理，吃起來更健康安心，也更感到幸福。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲Panasonic,國際牌,麵包機,IH電磁爐,電磁爐,Her森森。（圖／Her森森）

▲PanasonicIH電磁爐原價2690元、特價2100元，變頻製麵包機原價7690元、特價6680元。點我搶購

Panasonic國際牌 IH電磁爐，原價2690元、特價2100元

天冷就是吃鍋的季節了，家中廚房設備簡單、想在餐桌上煮火鍋，不妨投資一款好的電磁爐，像是「Her森森」推出的「Panasonic國際牌IH電磁爐」，可以放在餐桌上，為火鍋持續加溫，1400W大火力輕鬆煮熟各種食材，暖呼呼的吃個過癮。

不僅僅是煮火鍋如此簡單，按鈕一轉就可以調整火力，滿足煎、煮、炒、燒等等多項的烹調需求，總共有7段火力可以調整；4小時定時設定讓燉煮時間更精準，煮出來的餐點品質也更完美。 

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▲Panasonic,國際牌,麵包機,IH電磁爐,電磁爐,Her森森。（圖／Her森森）

▲PanasonicIH電磁爐原價2690元、特價2100元，變頻製麵包機原價7690元、特價6680元。點我搶購

Panasonic國際牌 變頻製麵包機，原價7690元、特價6680元

想每天都可以吃到剛出爐的美味麵包，那一定要參考這台風靡日本的變頻麵包機，創新的手揉變頻科技，加上酵母雙重控溫技術，可以製作出手感烘焙的麵包，各種口味、口感都不是難事，甚至60分鐘就能完成，每天都能享用新鮮的早餐。而且麵包機方形的設計，體積小更好收納，不用擔心多一台機器沒地方擺了。

關鍵字：

Panasonic, 國際牌, 麵包機, IH電磁爐, 電磁爐, Her森森

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