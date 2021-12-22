聖誕節、跨年必須辣到出火！4類「派對戰袍」讓你成為全場焦點

文／Dappei

不知不覺 2021 已開始倒數最後一個月，而說到 12 月有個全球都期待的重要節日 —— 聖誕節！對有些人而言聖誕節不可少的就是派對，在穿搭上無非就是「紅、綠、白」三個基本聖誕色，那搭黨們是否準備好今年狂歡的戰袍了呢？今回 Dappei 來推薦幾個穿搭元素，讓你出席派對馬上就吸引眾人目光，成為全場焦點，今年 Party Queen 非你莫屬！

浮誇又華麗的「亮片」

亮片刺繡容易顯得老氣、浮誇，加上過於華麗，不太可能在日常生活穿到，導致很多人不太敢入手這類的衣服，但其實只要挑對、搭對，你絕對是派對女王！首先在顏色選擇上，相較於金色、銀色、白色等本身就屬較亮的顏色，黑色是比較好入手的選擇，低調卻又性感的黑色加上亮片元素把氣場拉到最高，不論是性感的禮服或是率性的西裝都適合用亮片元素。若還是怕太高調也可以選擇局部加入亮片元素就好，像是小背心、手拿包等等，就算只有一點點也能顯得氣場不凡。

▲亮片裝一出場就是焦點。（圖／1、2、@arianagrande）

優雅法式浪漫的「緞面」

今年也很流行的緞面材質，親膚柔軟的屬性能夠若隱若顯地展現你的身材，這種材質本身會反光，在燈光、自然光下你也就成了派對亮點；緞面給人優雅、浪漫的感覺，不論選擇一件式的連身裙或是局部的短裙、褲裝等都會讓你自帶溫柔氣息；若想加入聖誕節氛圍，不妨試試較暗的紅色和綠色，例如帶藍的松花綠、酒紅色等，在低調中不失高貴、神秘，加上緞面材質，不用過多配件就能受到眾人矚目！

▲緞面材質的禮服，低調中不失高貴（圖／@jessica.syj、@jeannedamas、2）

保暖大方又時尚的「皮草」

以上介紹的都是會「反光」的屬性，對有搭黨而言還是有點太華麗，那可以參考皮草元素，在冷颼颼的冬天裡，皮草不僅有保暖功能，也不失時尚感。除了單色系的皮草外套，也可以選擇渲染等特殊設計的款式，拿著手拿包或腋下包等較輕便的包款，在外套裡穿著相對貼身的衣物，將整體的穿搭重點放在外套上，厚重的皮草外套顯得相當大方，氣場絕對不會輸。

▲厚重的皮草外套，氣場絕不輸（圖／@somin_jeon0822、3）

溫柔甜美微性感的「針織」

最後推薦的是針織單品，針織在秋冬之際是不可少的元素，一樣兼具保暖和時尚功能，風格相較於以上又給人更溫和、柔美的感覺。而在派對上，推薦一字領的款式露出香肩，添加一點性感元素；另外，因為針織本身較柔軟的屬性，厚重的針織衣物通常會自然下垂，不僅帶出微慵懶的感覺，對身材偏瘦的女生來說也能夠修飾身形，如果想在派對上當氣質女子可以試試針織單品！

▲針織單品保暖又時尚。（圖／pinterest）

Dappei 結語：

又到了每年最浪漫的月份，對搭編而言過節還是要有點儀式感，而穿搭是營造儀式感的重要關鍵之一，不論是單身還是有另一半相伴的你絕對擁有漂亮的資格，所以趕緊為今年聖誕節入手一件派對戰袍，嚐嚐成為派對女王的滋味吧！

文字編輯：Rulu

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