fb ig video ETtoday search mobile

年末聚會dress code就定「聖誕醜毛衣」　CACO、H＆M平價款幽默又可愛

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲聖誕醜毛衣。（圖／dappei提供）

文／Dappei

12月就是個穿毛衣的季節，而聖誕節將至，國外流行穿上 Ugly Christmas Sweaters 的風潮也延燒到台灣。大家穿上可愛的毛衣聚在一起，濃濃的過節氣氛讓人感覺超幸福！今回 Dappei 要跟大家推薦幾款在台灣就能買到的「聖誕醜毛衣」，有興趣的話就趕緊看下去吧！

H&M

首先介紹來自瑞典的快時尚品牌 H&M ，身處浪漫的歐洲對於重大的聖誕節自然不會錯過，一連推出了許多的大紅色毛衣來應景！尤其是仿造壁爐造型的設計實在太有過節氣氛了，除此之外，滿版圖騰設計及卡通人物的圖案毛衣也很適合在平時穿著，充滿趣味的設計加上親民的價格適合所有人購買！

▲聖誕醜毛衣。（圖／dappei提供）

▲快時尚品牌H&M 有許多醜毛衣選項。（圖／H&M官網）

CACO

集結了美式風格的 CACO 是休閒風格的首選，這個冬天他們也推出了許多經典卡通人物的針織上衣，穿上後不僅溫暖還很可愛，加上 CACO 從童裝到成人裝一應俱全，無論是想全家一起穿親子裝，還是三五好友相約來個 dress code 也沒問題！

▲聖誕醜毛衣。（圖／dappei提供）

▲聖誕醜毛衣。（圖／dappei提供）

▲美式風格的CACO還有卡通人物款式。（圖／CACO官網）

mini matters

由知名 YouTuber Meg 所創立的 mini matters 討論話題不斷，主打嬌小女孩的客群吸引一票粉絲追隨，別出心裁的設計更讓細節控愛不釋手。說到聖誕醜毛衣，早在去年 mini matters 就結合台灣在地美食推出了三款獨家的 Christmas sweaters，而今年更以幽默風趣的梗圖做為發想，推出讓人會心一笑的迷因針織上衣，只能說 mini matters 太跟得上時事啦！

▲聖誕醜毛衣。（圖／dappei提供）

▲聖誕醜毛衣。（圖／dappei提供）

▲mini matters的迷因針織上衣，一穿就跟上時事。（圖／翻攝自IG@minimatterstw）

Beams boy

最後介紹來自 Beams boy 的秋冬款毛衣，Beams boy 系列主要想呈現男孩感的風格穿搭，以獨特的視角做出耐人尋味的服飾。Beams boy 在版型設計上顯得復古可愛，像介紹的兩款毛衣所利用的滿版、人像設計都讓穿搭風格更顯日系復古，而搭上現在流行的色系及剪裁，呈現出不同的趣味。如果想找一件在聖誕節穿，平時又可以穿搭打扮的上衣，Beams boy 系列絕對是好選擇！

▲聖誕醜毛衣。（圖／dappei提供）

▲Beams boy系列復古又可愛。（圖／翻攝自beams.tw）

Dappei 結語

一年一度的聖誕節是許多人期待的節日，不論是家庭同樂、好友相聚、情侶約會都很幸福，在這特別值得慶祝的日子，不如一同穿上聖誕毛衣開心過節吧，在年末留下一個美好的回憶！

文字編輯：Iven

聖誕節、跨年必須辣到出火！推薦「派對戰袍」4 個不敗元素，今年的 Party Queen 非你莫屬！

聖誕節「交換禮物」送什麼？推薦 4 種收到絕對會高興的實用禮物，今年終於不用讓場面尷尬！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 聖誕, 醜毛衣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

專家點名「5星座」天生富貴命，天秤不用為錢奔波，讓人超忌妒

專家點名「5星座」天生富貴命，天秤不用為錢奔波，讓人超忌妒

營養師推薦「有助減肥」的5種水果！低糖低熱量不發胖

營養師推薦「有助減肥」的5種水果！低糖低熱量不發胖

個性強勢、非常有主見的3大星座！Top 1對自己充滿自信，不喜歡被管

個性強勢、非常有主見的3大星座！Top 1對自己充滿自信，不喜歡被管

王力宏金牛才第二！「最自戀星座」Top 3 　冠軍超愛狡辯遇到快逃 陳妍希撞衫「小9歲」楊紫贏了！逆齡回春狀態超驚艷　網：瘦好多 聚餐讓人瘦不了！營養師曝「披薩」熱量高過炸物，醬料是大魔王 Lisa扮「聖誕老人」喜迎七千萬粉絲！「白毛捲髮帽」太Ｑ被問翻 曾馨瑩與大陸男星撞6.3萬元男裝　腳踩香奈兒鞋跳霹靂舞 落髮毀顏值！6大類「養髮食物」吃起來　遠離白髮、禿頭危機 吳姍儒怕「小妹太辣」會勾引到公公！分享個人維繫感情「不二法門」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面