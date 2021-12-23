年末聚會dress code就定「聖誕醜毛衣」　CACO、H＆M平價款幽默又可愛

文／Dappei

12月就是個穿毛衣的季節，而聖誕節將至，國外流行穿上 Ugly Christmas Sweaters 的風潮也延燒到台灣。大家穿上可愛的毛衣聚在一起，濃濃的過節氣氛讓人感覺超幸福！今回 Dappei 要跟大家推薦幾款在台灣就能買到的「聖誕醜毛衣」，有興趣的話就趕緊看下去吧！

H&M

首先介紹來自瑞典的快時尚品牌 H&M ，身處浪漫的歐洲對於重大的聖誕節自然不會錯過，一連推出了許多的大紅色毛衣來應景！尤其是仿造壁爐造型的設計實在太有過節氣氛了，除此之外，滿版圖騰設計及卡通人物的圖案毛衣也很適合在平時穿著，充滿趣味的設計加上親民的價格適合所有人購買！

▲快時尚品牌H&M 有許多醜毛衣選項。（圖／H&M官網）



CACO

集結了美式風格的 CACO 是休閒風格的首選，這個冬天他們也推出了許多經典卡通人物的針織上衣，穿上後不僅溫暖還很可愛，加上 CACO 從童裝到成人裝一應俱全，無論是想全家一起穿親子裝，還是三五好友相約來個 dress code 也沒問題！

▲美式風格的CACO還有卡通人物款式。（圖／CACO官網）



mini matters

由知名 YouTuber Meg 所創立的 mini matters 討論話題不斷，主打嬌小女孩的客群吸引一票粉絲追隨，別出心裁的設計更讓細節控愛不釋手。說到聖誕醜毛衣，早在去年 mini matters 就結合台灣在地美食推出了三款獨家的 Christmas sweaters，而今年更以幽默風趣的梗圖做為發想，推出讓人會心一笑的迷因針織上衣，只能說 mini matters 太跟得上時事啦！

▲mini matters的迷因針織上衣，一穿就跟上時事。（圖／翻攝自IG@minimatterstw）



Beams boy

最後介紹來自 Beams boy 的秋冬款毛衣，Beams boy 系列主要想呈現男孩感的風格穿搭，以獨特的視角做出耐人尋味的服飾。Beams boy 在版型設計上顯得復古可愛，像介紹的兩款毛衣所利用的滿版、人像設計都讓穿搭風格更顯日系復古，而搭上現在流行的色系及剪裁，呈現出不同的趣味。如果想找一件在聖誕節穿，平時又可以穿搭打扮的上衣，Beams boy 系列絕對是好選擇！

▲Beams boy系列復古又可愛。（圖／翻攝自beams.tw）



Dappei 結語

一年一度的聖誕節是許多人期待的節日，不論是家庭同樂、好友相聚、情侶約會都很幸福，在這特別值得慶祝的日子，不如一同穿上聖誕毛衣開心過節吧，在年末留下一個美好的回憶！

文字編輯：Iven

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