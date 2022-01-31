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盤點10件春節絕對不能做的事　成功避雷，好運一整年！

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▲過年、說好話、討紅包、吉祥話。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲過年一定要喜氣洋洋添好運。（圖／Unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

又到了農曆春節，心理上與心情上也到達了一個交界期，無論去年過得如何，在新的一年又是一個新開始，然而農曆春節中習俗的元素是相當重要的，為了讓自己蓄足滿滿正能量，10件事要避免在春節期間做喔，以免被人唸或心理有疙瘩，成功避雷就能好運一整年啦！

讓別人掏口袋
春節期間，記得別讓其他人從你口袋掏出東西，會有「被人掏空」之意，接下來的一年有可能被其他人「掏東西出來」啊，自己東西還是自己拿吧！

▲過年、說好話、討紅包、吉祥話。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

罵人、説不好的話
過年要多說吉祥話大家都知道，所以務必要以平和的心態看待任何事，在日本信仰中，認為萬物皆有靈性，包括語言也是，所以說太多髒話跟詛咒，反而會讓語言的靈迴向給自己，其實就現代的心理學角度來解釋，也是有被負能量影響的意涵，所以一年之始，別立刻就累積負能量。

吃藥看醫生
大過年的就去看醫生，怎麼說也會造成一些心理壓力，所以盡量注意飲食，多擔待四方安全，避免出入醫院場所是最好，身體沒怎樣也不要亂吃藥，但對於一些慢性病患，該吃的藥還是要吃，而一些經常性的回診像產檢、打預防針或追蹤治療也還是要去。

▲▼吃藥,藥丸,止痛藥,喝水,服藥,感冒。（圖／翻攝自pixabay）

除夕夜關燈
依照習俗除夕夜要守歲，家人相聚一起話家常聊過午夜12點也很不錯，但建議迎接新年後還是要持續開燈，尤其是家中有供奉神明，最好都能留一盞燈，整夜光明的迎接新的來年。

初一早上洗頭
不管你熬夜守歲或是通宵打牌，在大年初一早上切記不要洗頭，因為初一是水神的生日，洗頭會把整年財運洗光光啦，建議在除夕當天好好把頭跟身體洗一洗，用乾淨的身體迎接新一年的到來吧。

初一賴床睡午覺
新年的第一天當然要保持最好精神，初一最好早起然後出門走走，振奮一下精神，別賴床以免影響事業運，下午就去拜訪一下許久未見的親友，避免睡午覺以免這年都有懶散隨行。

▲▼ 女,床,睡覺,躺。（圖／pixabay）

初五前打掃家裡
過年前的大掃除如果已經清得差不多了，記住在初一到初五可不要勤於打掃，尤其是丟垃圾更有把錢財丟出門的意思，換句話說在一年的一開始，也讓家裡負責打掃、城市裡面收垃圾的人們能休息一下啦，看成一種貼心也不錯。

吃稀飯
古時候吃稀飯是貧窮的象徵，最好不要在過年期間吃稀飯，以免有不好的聯想，尤其在大年初一更是不適合，另外一說是過年吃稀飯，一整年出門就很容易碰到下雨。

▲粥,稀飯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大年初一借人錢
欠錢不欠過年已經是一句俗語，趁年初一前快把債務還清，以免之後都被人追債，此外大年初一也盡量不要借人錢，因為「初一借錢，四季靠外援；初一借別人錢，外流一整年」，如果對方只是想買杯咖啡沒帶錢，乾脆直接請他一杯好啦（反正壓歲錢已經領了）。

使用剪刀跟尖銳物
其實這僅是提醒你過年期間少用，避免增加受傷的機率，也可能會剪斷整年財運，當然要做年夜飯的煮夫煮婦們，刀具還是要用，只是要小心別受傷。

▲過年,農曆年,新年,紅包,除夕,團圓飯。（圖／unsplash）

關鍵字：

春節, 農曆年, 農曆新年, 2022, 禁忌, 虎年

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