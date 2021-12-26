《華燈》3種「渣男」現實生活也超多！甜言蜜語、軟弱逃避絕不要交往

文／Dappei

2021 年底重磅台劇之一，絕對就是近來備受熱議的《華燈初上》了，一字排開的神仙陣容、吊足胃口的精彩懸疑劇情，只想讓人跪求放過，快點一口氣播映第二、三季！

《華燈初上》精彩看點之一，即是劇裡所有角色的人設都非常飽滿，有著各自正與邪，而不是零缺點的虛幻人物，不但非常接地氣，且仿若你我身邊的某人也更添真實感，其中，江翰、吳少強、亨利根本可以組成「渣男三劍客」，仔細一想更會發現，怎麼好似朋友口中的那個誰？本篇要以這三位為範本解析三大渣男類型，讓暈船中的人吃暈船藥，就算吃了沒用也要跳船逃跑啊！

▎遊戲人間型：江翰（鳳小岳 飾）

擁有絕世美顏又有才華的江翰，很懂得自己的優勢所在，並利用其優勢來迷倒眾生。這類渣男不但濫情還只想享受愛情，在眾多對象之間流連忘返，但並不想為任何人停泊，遊戲人間是他們此生的追逐，他們最在乎的是自己，沒有人能夠成為他們的軟肋。

▎軟弱逃避型：吳少強（鄭元暢 飾）

劇中羅雨儂前夫的吳少強，不但讓羅雨儂代替自己頂罪入獄，在她坐牢期間更沒有任何探望或關心，在羅雨儂出獄後也不尊重她的意願，執意糾纏不清擾亂他的生活。這類渣男對於自己犯的錯誤只會軟弱逃避，完全沒有擔當，把麻煩丟包給對方幫他收拾爛局，並且裝可憐想藉此獲得原諒，讓人十分反感。

▎甜言蜜語型：亨利（王柏傑 飾）

利用百合交易毒品的亨利，善用自己舌粲蓮花的特長，半哄半騙的讓百合協助他做不法勾當。這類渣男用甜言蜜語把對方困在他的溫柔鄉，只把對方當工具達成目的，甚至可以讓自己在露餡後安全下莊，且實則對對方完全沒有愛情的成分，令人不齒。

Dappei 結語：

搭編看劇的時候差點要氣哭，到底要多渣才能這麼過分，天地良心喔，搭黨覺得誰最渣？不管誰最渣，大家千萬要遠離他們，如果身邊有朋友陷在他們的圈套裡，快點把他們救出來！

文字編輯：Sofie / 圖源：華燈初上 IG

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