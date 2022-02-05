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穿搭新手必學「挑帽技巧」！4關鍵找到自己的命定款

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▲帽子挑選技巧。（圖／dappei提供）

文／Dappei

如果要說一個必不可少的穿搭單品，那麼其中一項無非就是「帽子」，不僅保暖還很時尚，相信許多搭黨的衣櫃裡有不下三頂帽子。帽子種類認真分類起來真的數不完，找到適合自己的帽款就像在海裡撈針般的困難，挑選對的帽款是很多人面臨的困擾，今回 Dappei 就來和大家分享幾個「挑帽技巧」，只要量好自己的頭圍，確認好自己的臉型，再加上以下四個判斷關鍵，沒有你戴不起的帽子！

▎關鍵 1：帽簷

帽簷指的是帽子前面能夠遮太陽的部分，簡單可以分成寬、窄和無帽簷，大部分的帽款都有帽簷，常見的包含棒球帽、漁夫帽、報童帽等，而有些人會稱沒有帽簷的帽款為「帽套」，今天我們就先依有帽簷來說。帽簷寬窄會影響五官，以帽簷兩側落在太陽穴為適中，窄帽簷會讓五官看起來更集中，適合臉小的人；相反的，寬帽簷會分散五官，能夠修飾較大的臉。但還是要注意太窄會顯得頭很小，太大會讓人以為你拿錯尺寸，反而滑稽！

▲帽子挑選技巧。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2

▎關鍵 2：帽頂

帽頂大致可以分為圓與方，當然市面上還有許多形狀的帽頂，例如菱形、五角形等，而各種帽款幾乎都推陳出新，在帽頂設計上都相對多元。線條流暢、圓滑的圓頂能夠修飾頭部和臉部線條，例如鐘形帽，臉部稜角較明確的人可以選擇此類帽款；而相對線條較明確的方頂則適合臉較圓、肉的人。

▲帽子挑選技巧。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2

▎關鍵 3：帽深

帽子深淺也是關鍵之一，以髮際線為標準的話，長臉、尖臉或是額頭高的人適合帽深深的帽子，將帽子往下戴超過髮際線來調整臉的長度，但切記不要過度而遮住視線擋到臉；反之，則可以將帽子往後戴，露出額頭瀏海，或是將帽沿微微地捲起。

▲帽子挑選技巧。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2

▎關鍵 4：材質

挑帽的最後技巧在於「材質」，基本可以分為軟跟硬，軟的材質較易受頭型影響，可以調整帽子至適合自己的頭型，但長臉的人就較容易 NG 踩雷，因為一不注意帽子下垂就容易將臉拉更長；硬的材質能變性低，這種帽款主要就依上面三點來挑選了。

▲帽子挑選技巧。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2

Dappei 結語：

帽子種類真的太多了，搭編也還在學習如何挑到自己適合的帽款，挑帽這件事真要研究起來還有好長一段路呢！但還好時尚這條路的變化速度很快，每種帽款都有各種帽深、帽頂造型等，不管哪種臉型都有能駕馭的方式！

文字編輯：Rulu 

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 帽子

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