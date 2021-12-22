專家點名「5星座」天生富貴命，天秤不用為錢奔波，讓人超忌妒

▲5個星座不太需要為金錢發愁。（圖／翻攝自FB/SBS drama，以下同）

編輯／Lily

一年到了尾聲，今年有達成既定的目標了嗎？若是沒有，再過幾天又是一年的開始，更該充飽滿滿電力繼續前進，微博塔羅專家指出有「5星座」天生富貴命，不用太努力順風也順水，你也進榜了嗎？

#摩羯座

摩羯肯吃苦拚搏，就算是失敗也不會放棄，總會一步一腳印殺出血路來，哪怕現在看起來沒什麼經濟實力，但卻肯努力到最後，除了自身很拚以外，貴人運也很強，身後總有人願意出手幫忙，打敗競爭對象，若把眼光放遠來看，摩羯未來不可限量。

#巨蟹座

巨蟹和家庭關係很緊密，他們最大的力量就是來自家庭，即便家庭稱不上富裕，但是父母仍會為了他們傾盡全力，幫他們鋪陳美好將來。而這種關照的好運，也讓他在工作上備受主管和同事的愛護，人際關係相當好，不管是幫人做事或是創業，都有著滿滿的好運氣。

#天蠍座

天蠍個性喜歡掌控，尤其特愛掌控另一半，對天蠍來說，另一半是他們無形也是最珍貴的資產，他們總可以把對方從一塊璞玉打磨成想要的形狀，天蠍的富貴來自於夫妻攜手合作，努力拚搏，其利斷金。

#牡羊座

牡羊夢想很大，往成功的路上總是跌跌撞撞，而他們生命中最重要的貴人，就是一群可信賴的好兄弟，大家有錢出錢 有力出力，幫助疏通關係，他們的成功是眾志成城，和朋友們一起努力拚來的。

#天秤座

天秤自帶財運，總有一些機緣巧合讓他們和財富掛上關係， 喜歡享受也有享福的命，和其他星座比起，較不容易為錢財奔波，即便是什麼都不做，做事賺錢也是順風順水，讓人超忌妒。